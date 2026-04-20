«C'était ça, la sérénité infaillible du HC Davos?»

Fribourg mène 1-0 face au HC Davos dans cette finale de National Leauge. Nos journalistes romands et alémaniques en débattent... avec un brin de mauvaise foi.

Grégory Beaud et Stephan Roth

Grégory Beaud: «Lemieux est au bord de la crise de nerfs»

«Des fans qui crachent sur l'équipe adverse, un Brendan Lemieux au bord de la crise de nerfs et un sentiment d'impuissance généralisé. Tu avais raison lors de notre première manche de ce débat. Cette équipe de Davos n'est pas arrogante. Elle commence déjà à se dire qu'elle pourrait ne pas être si tranquille lors de cette série. Et toi aussi, j'en suis sûr.

J'ai pour habitude de dire qu'une série commence le jour où une équipe gagne à l'extérieur. On pourrait aussi dire qu'elle commence au moment où un joueur tente d'arracher la tête d'un adversaire (mais n'y parvient juste pas). Après ce premier acte, on peut donc dire qu'elle est vraiment lancée.

Ce qui m'inquiète le plus, aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si Fribourg peut rééditer un tel match. La réponse est oui. Mais c'est de savoir qui est le Shawn Heins de Gottéron. À une époque, le défenseur canadien tenait en respect toute une équipe adverse par sa simple présence.

Que tu le veuilles ou non, cette équipe est plus dure que lors des dernières années. Mais à quel point? Jouer dur, mais dans les limites est un art. Les Fribourgeois en sont-ils capables? Si oui, la série pourrait prendre une tournure étonnante pour toi. Tu me parlais d'une machine davosienne samedi matin et d'une équipe qui n'allait donner aucune chance à Fribourg. Bref la sérénité absolue. Sur ce que j'ai vu samedi, elle était belle à voir ta sérénité davosienne.»

Stephan Roth: «Fribourg est un château de cartes»

«Je te félicite, Greg, la première manche est allée pour toi. Avec ta remarque selon laquelle seuls huit des 31 titres du HCD ont été remportés après 1960, tu as fait mouche. Les Davosiens n’ont rien pu acheter avec leur statut de 'Rekordmeister'. Le HCD a d’ailleurs remporté huit titres de plus depuis que Gottéron avec 'zero tituli', pour reprendre les mots de José Mourinho.

Oui, c’était honteux de voir comment certains fans du HCD se sont comportés. Cracher? On est où là! La charge de Brendan Lemieux a été correctement sanctionnée. Une suspension n’était pas nécessaire.

Tu l'as vu comme moi. Le moteur de la machine davosienne a démarré trop tard. Quand le HCD a enfin trouvé son rythme, Gottéron était dépassé. Un seul but a suffi pour semer la panique. Le château de cartes fribourgeois reste fragile lorsque l’adversaire hausse le ton et que le momentum bascule. C’était déjà le cas contre 'Rappi' et Servette.

C’est pourquoi je ne suis pas inquiet. La 'Mission 32' des Davosiens sera accomplie. Moi aussi, je savais que ce serait plus difficile qu’en 1929, lorsque Rosey Gstaad ne s’était pas présenté à la finale.

La nervosité du début devrait être retombée et Josh Holden n’aura besoin que de quelques ajustements. Que le HCD ait perdu pour la première fois à domicile dans ces play-off n’est pas si grave. Après tout, Davos est aussi la meilleure équipe à l’extérieur de la ligue.

P.S. C'est amusant que tu n’aies pas mentionné la décision controversée d’annuler le 3-3 de Lemieux pour obstruction sur le gardien.»