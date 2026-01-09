Nouvel étranger du Lausanne HC, Ryan Spooner jouait auparavant en KHL. L'attaquant canadien a eu besoin de faire tout un périple pour disputer son premier match, mercredi à la Vaudoise aréna.

Matthias Davet Journaliste Blick

Qu'est-ce qui était le plus dur pour le LHC? Signer Ryan Spooner ou le faire venir sur le territoire suisse? À la question, Geoff Ward rigole. «Oh, tu sais, je n'ai jamais essayé de sortir de Russie donc je ne peux pas en parler», s'exclame l'entraîneur des Lions.

Ryan Spooner, son nouvel étranger, a vécu ceci ces derniers temps. Et autant dire que son périple depuis l'est n'était pas des plus tranquilles. Si sa désormais ancienne équipe se nomme les Dragons de Shanghai, c'est dans la SKA Arena de Saint-Pétersbourg qu'elle évolue. C'est donc de là que part le voyage du Canadien pour rejoindre les bords du Léman.

«J'ai d'abord conduit 13 heures jusqu'en Biélorussie, entame le No 51. Puis, il a fallu 10 heures pour franchir la frontière, avant de me rendre à Vilnius, en Lituanie, où j'ai pu prendre un avion pour Genève. En tout, ça m'a pris 5 jours.» Entre autre, le fait de voyager avec leur chienne a été une entrave pour Ryan Spooner et sa compagne.

«On peut regarder Netflix»

Un périple qui n'était pas forcément prévu. «Je pensais que j'allais finir la saison avec Shanghai mais des choses se sont passées et j'ai fini par partir, souffle le joueur de 33 ans. Ma femme n'était pas très heureuse de vivre en Russie et j'étais censé aller jouer pour une équipe en Sibérie.»

Finalement, c'est du côté de la Suisse et de Lausanne que le couple Spooner a posé ses valises. «Elle m'a fait comprendre qu'elle ne voudrait pas retourner en KHL, sourit-il. Qu'on ne s'y méprenne pas. C'est un joli pays et j'ai apprécié mon temps là-bas. Mais avec les sanctions, ça rend certaines choses difficiles, comme les voyages. En Suisse, on peut aussi utiliser notre téléphone en dehors de notre appartement et regarder Netflix. C'est sympa aussi.» On peut l'imaginer.

Des visages connus dans le vestiaire

Si Ryan Spooner a décidé de s'engager chez le vice-champion de Suisse, c'est pour plusieurs raisons. «Je deviens de plus en plus vieux et je voulais avoir une chance de remporter quelque chose», souligne-t-il. En plus de cette envie de trophée, le Canadien retrouve quelques têtes connues dans le vestiaire des Lions. Geoff Ward, un coach qu'il a côtoyé à Boston il y a plus d'une décennie. Mais aussi Austin Czarnik et Drake Caggiula, avec qui il a respectivement évolué chez les Bruins et à Edmonton.

Avant de parapher son contrat, l'exilé en Russie a lancé un coup de fil à Ward, évidemment. «Mais j'ai surtout parlé avec Czarnik. Il m'a dit qu'il appréciait être ici, que l'équipe et la ville étaient super et que ça allait être marrant.» Il n'en fallait pas plus pour convaincre Ryan Spooner de rejoindre la capitale olympique.

Plus mature qu'en 2019

Hasard du calendrier, c'est face à Lugano qu'il a joué ses premières minutes officielles avec le Lausanne HC, après trois semaines sans patiner. Un club tessinois pour lequel il avait brièvement évolué (2 matches) lors de la saison 2019/20. Une expérience qui s'était terminée en queue de poisson. «À l'époque, je n'avais que 27 ans et je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu plus mature», souligne-t-il.

S'il n'a pas su faire la différence lors de la défaite face aux Tessinois, Ryan Spooner a une occasion de se rattraper dès ce vendredi, avec le long déplacement à Davos. Enfin, long, tout est une question de perspective quand on vient de KHL. «Je me souviens d'un vol de 11h qui nous avait emmené quasiment au Japon, sourit le Canadien. On avait voyagé toute la nuit, atterri et filé directement à la patinoire pour jouer.» Autant dire que les quelque cinq heures de bus jusque dans la station grisonne ne font pas peur à Ryan Spooner. Surtout que les Lausannois ont décidé de couper leur trajet et ont dormi sur la route, jeudi soir.