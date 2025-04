La réaction des finalistes après le titre zurichois

Kevin Pasche, gardien (Lausanne HC)

Photo: Getty Images

Pour sa première finale en tant que titulaire, le gardien de 22 ans n'a pas toujours été flamboyant. Contrairement aux derniers matches face à Fribourg en demies, Kevin Pasche n'est pas parvenu à élever son niveau de jeu pour faire gagner des matches à son équipe – sauf l'acte III.

Après la rencontre, il a semblé particulièrement touché par la défaite. «C'est beaucoup de déception, a-t-il avoué, au bord des larmes. Tu te demandes si tu aurais pu faire quelque chose en plus.» Le gardien du LHC salue aussi la performance globale de son homologue Simon Hrubec, très solide sur cette finale. «Ça va piquer un moment, présume-t-il. Puis il faudra prendre du recul. J'ai acquis beaucoup d'expérience et je suis content de ma saison – même si j'aurais voulu en faire plus. Je vois à quel point ça fait mal par rapport à l'année passée où j'étais sur le banc.»

Andrea Glauser, défenseur (Lausanne HC)

Photo: Getty Images

«Si tu ne marques pas des goals, tu ne peux pas gagner. Ils ont tiré et ils ont marqué et puis voilà.»

Gavin Bayreuther, défenseur (Lausanne HC)

Photo: Getty Images

Pour Geoff Ward après l'acte IV, le puck qu'avait reçu Gavin Bayreuther n'était «qu'une égratignure». Pourtant, lorsqu'on a vu le visage tuméfié du défenseur américain à l'échauffement, cela semblait un peu plus grave. «Je veux tout faire pour aider cette équipe, souligne-t-il. Ça a été l'année la plus sympa depuis que je suis pro.»

À l'interview, l'arrière lausannois parle de la fraternité qui s'est installée dans le vestiaire, «à commencer par le coaching staff qui a été incroyable». Cela n'a toutefois pas suffi pour soulever le trophée. «C'est dur de perdre en cinq matches, mais il y a un acte qui a été en prolongation et beaucoup d'autres qui ont terminé avec un but d'écart. J'ai juste du respect pour Zurich.»

Geoff Ward, entraîneur (Lausanne HC)

Photo: Getty Images

Pour la première fois depuis le début de ces play-off, Geoff Ward a été loquace à l'interview. «Ça fait mal quand on est un compétiteur de perdre, surtout quand on voit tout ce qu'on a fait durant cette année, souligne le coach lausannois. Mais dans chaque échec, il y a une opportunité et on doit déjà regarder cela dès demain, pour construire pour l'année prochaine.»

Alors que tous les joueurs sont ressortis pour saluer le mur lausannois, Geoff Ward était introuvable. «C'est difficile de perdre et j'ai senti que j'avais besoin de quelques minutes pour me ressaisir. Déjà que j'ai regardé Zurich lever la coupe du coin de l'œil, dans le tunnel. Je ne suis pas très fan de voir quelqu'un d'autres soulever le trophée sur notre glace.»

Denis Malgin, attaquant (Zurich)

Photo: keystone-sda.ch

«La saison dernière, je m'étais blessé lors du dernier match de la finale. C'était un autre sentiment de pouvoir gagner en jouant. Ce dernier but est vraiment tombé au bon moment pour nous. Durant ces play-off, nous avons vraiment été solides du début à la fin, mais nous avons également travaillé très fort pour en arriver là. Gagner à l'extérieur, loin de notre patinoire, c'est un sentiment particulier. Mais nous pouvons faire la fête avec le secteur visiteurs qui nous a poussé durant tout le match. Ce soir, je suis heureux et je ne sais pas quoi demander de plus après la Champions League et deux titres de suite. D'être appelé par Patrick Fischer pour aller jouer le Mondial. S'il m'appelle, c'est évident que je serai partant.»

Yannick Zehnder, attaquant (Zurich)

Photo: keystone-sda.ch

«C’était un match avec des hauts et des bas, mais on est restés dans la partie. Après l’égalisation à 2-2, on a senti que tout était possible, et finalement on marque ce troisième but décisif. Ce deuxième titre, c’est peut-être encore plus dur que le premier, parce qu’il faut garder la même faim, le même engagement. Et on l’a fait, tous ensemble. Même si nous étions en train de fêter, j'ai évidemment remarqué l'atmosphère incroyable qui a régné dans cette patinoire après la fin du match. L’ambiance à Lausanne est toujours incroyable, tout le monde le sait. Pendant toute la série, c’était dingue des deux côtés.»