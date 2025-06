Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il ne pensait pas partir. Encore moins maintenant. Encore moins ainsi. Avec deux années de contrat restantes, un attachement fort à Fribourg et son premier enfant à la maison, le départ de ce cadre historique des Dragons vers le HCA est un petit choc. Mais l’homme n’a ni l’amertume ni la langue de bois. «C’est une chance que je veux saisir», lâche-t-il. Un nouveau maillot, un vrai rôle, du temps de jeu, et enfin du power-play: voilà ce que lui propose Ajoie. Et c’est tout ce qu’il demande.

Entre Killian Mottet et les Ajoulots, c'est une histoire qui date. Mais les années n'ont pas effacé cette saison complète passée à Porrentruy alors que le club évoluait encore en LNB. Il s'en souvient clairement. Et les fans aussi qui l'ont rappelé après un match disputé avec Fribourg Gottéron. «C'est la seule patinoire dans laquelle j'ai fait la 'ola' avec les supporters locaux en tant que joueur adverse (rires), apprécie-t-il. J'ai encore d'excellents souvenirs de ce passage. La ferveur des supporters, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je me réjouis de commencer.»

C'est bien connu, Killian Mottet est un joueur qui marche à la confiance et à l'énergie. Cela tombe bien, c'est précisément ce qu'il va chercher à retrouver du côté du Jura. Car s'il est heureux d'avoir trouvé une solution pour quitter Fribourg sous la forme de ce prêt, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit goût amer dans la bouche. «Lorsqu'à mon âge tu as encore deux ans de contrat avec ton club formateur, tu te dis que c'est là que tu vas probablement terminer ta carrière. C'est forcément un peu dur de tourner la page. Mais je me sens prêt à autre chose.»

Pour l'heure, Killian Mottet poursuit la préparation physique avec Fribourg Gottéron. Preuve que, malgré la déception de cette fin en queue de Dragon, l'histoire ne s'est pas terminée avec fracas non plus. «C'était une demande au moment de négocier ce prêt, précise-t-il. Avec un nouveau-né à la maison, cela va nous permettre à ma femme et moi de nous organiser un peu.» Car ce changement de vie n'est pas anodin pour celui qui a ses habitudes en région fribourgeoise. «C'est une décision qui s'est prise à deux et demi, rigole-t-il. Ajoie a été super compréhensif. On a discuté avec ma femme et elle va s'adapter un peu pour que nous puissions tout de même passer beaucoup de temps en famille.»

«De bons souvenirs»

Au moment de l'interview, Killian Mottet est toutefois présent à Porrentruy et déambule dans les rues en famille. «Cela me rappelle de bons souvenirs», précise-t-il. Il est près de 16 heures et son prêt est annoncé depuis quatre heures. A-t-il eu beaucoup de sollicitations? «Oui, énormément, rigole-t-il. C'est le premier coup de fil que je fais. Mais il faudra que je me pose pour répondre à tout le monde.»

Après quelques semaines de statu quo, les choses se sont accélérées ces derniers jours. Au fait, sait-il à quelle date aura lieu son retour à Fribourg? «Non, vraiment pas. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ça. C'est quand?» Le 12 novembre. Se voit-il faire cette fois-ci la 'ola' avec les fans de Gottéron sous le maillot du HC Ajoie? La perspective le fait sourire. «Disons que je préférerais repartir avec les trois points de la victoire, pouffe-t-il. Mais si je peux avoir les deux, alors pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je me réjouis de revenir même si ce sera spécial de jouer à Fribourg avec un autre maillot. Pour l'heure, c'est encore un peu loin pour y penser.»

Retrouver la confiance

Sur la glace, ce départ vers l'Ajoie pourrait signifier le retour à un rôle plus en adéquation avec son style de jeu. «La saison dernière avec Fribourg a été très difficile, je ne m'en cache pas. Mais celle d'avant, je fais une trentaine de points avec les play-off sans jouer les situations spéciales. C'est une preuve que je peux encore être utile. À Ajoie, je sais que j'aurai des responsabilités et ça change tout. Quand tu rejoues avec plaisir, tu reprends confiance. C'est naturel même si je sais aussi que ce n'est pas parce que je jouerai davantage que les points tomberont tout seuls. Je devrai me battre pour.»

Si ce prêt ne porte que sur une année, il se projette tout de même: «Le fait que ce ne soit qu'une saison n'est pas important pour moi. Tout va très vite et peut-être que je resterai davantage. Aujourd'hui, je veux juste montrer que je sais encore jouer au hockey.»