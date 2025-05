Fribourg Gottéron ne veut plus de Killian Mottet

Killian Mottet a joué de nombreuses années à Fribourg Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le 684e match de Killian Mottet à Lausanne lors des derniers play-off a-t-il été son dernier sous le maillot de Fribourg Gottéron? C'est de plus en plus probable. Selon nos informations, l'attaquant a été informé par les dirigeants des Dragons qu'ils ne comptaient plus sur lui et qu'il fallait qu'il se trouve une porte de sortie. «Nous avons en effet eu un contact dans ce sens, précise son agent Gaëtan Voisard. Nous attendons désormais des nouvelles du club pour voir comment va évoluer cette situation. Mais cela semble désormais clair: Fribourg ne veut plus de Killian, donc nous devons trouver une solution.»

Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons, ne nie pas l'envie de voir les chemins se séparer: «Avec le virage que nous voulons prendre, il est difficile d'imaginer trouver un rôle pour Killian dans notre équipe.» Le Valaisan n'est toutefois pas catégorique quant à la résolution du cas. «Je ne peux aujourd'hui pas dire qu'il ne rejouera plus jamais pour Fribourg. Mais c'est vrai que nous cherchons une solution.»

Pour rappel, l'ailier est encore au bénéfice d'une entente de deux saisons avec l'équipe de la BCF Arena. Mais selon nos informations, plusieurs clubs ont été informés de la disponibilité de joueur en vue de la saison prochaine. Reste à savoir si le club fribourgeois, trouvera un repreneur pour son No 71 que ce soit par le biais d'un rachat de contrat ou d'un prêt. «Dans l'absolu, Killian aurait eu envie d'honorer son contrat, précise le représentant du joueur. Mais c'est désormais bouché avec cette décision prise par Fribourg Gottéron.»

Junior du club, Killian Mottet a passé la majeure partie de sa carrière sous le maillot des Dragons. Il était revenu sur les bords de la Sarine en 2013 après des piges à Ajoie, Sierre et Lausanne. Ce passage à l'étage inférieur lui a permis de poursuivre sa progression avant d'exploser avec Fribourg où il évolue depuis désormais douze ans.

S'il venait à quitter la BCF Arena, ce serait une nouvelle page qui se tourne après le départ à la retraite d'Andrei Bykov voici deux ans et la probable fin de carrière de Julien Sprunger au terme de la saison à venir. Âgé de 34 ans, Killian Mottet a toutefois encore quelques belles années devant lui, comme le prouve sa saison 2023/2024 sous le maillot fribourgeois avec 26 points dont 10 buts malgré un rôle de second couteau.