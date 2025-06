Fribourg Gottéron prête Killian Mottet pour un an

Killian Mottet ne portera pas le maillot de Fribourg la saison prochaine. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après plusieurs semaines de négociations, toutes les parties sont tombées d'accord. Ainsi, Killian Mottet reste sous contrat avec Fribourg Gottéron, mais est prêté pour une année au HC Ajoie. L'attaquant de 34 ans est au bénéfice d'un contrat de deux ans avec l'équipe de la BCF Arena et pourrait théoriquement revenir au bercail l'été prochain.

En attendant, il portera donc le maillot jurassien pour la saison 2025/2026. Il ne se lance pas totalement dans l'inconnu puisqu'il a déjà défendu les couleurs du HCA au début de sa carrière. C'était lors de la saison 2012/2013 et l'équipe de Porrentruy évoluait à l'époque en deuxième division. Avec 60 points en 50 matches de saison régulière, Killian Mottet avait été excellent pour le compte des Ajoulots. «Après pratiquement toute une carrière à Fribourg, je suis très heureux de l’opportunité qui m’est offerte de retrouver le plaisir de la glace et un nouvel objectif au HC Ajoie», a-t-il précisé.

La saison suivante, il était à nouveau parti à Ajoie pour quelques matches. Ses bonnes prestations lui avaient ouvert les portes de la LNA. Après ce passage réussi au Jura, Killian Mottet avait réintégré Fribourg Gottéron, son club formateur. Il n'a ensuite plus jamais quitté les Dragons, formation avec laquelle il a jusqu'ici disputé l'intégralité de ses 684 matches de National League.

Si sa dernière saison a été ratée d'un point de vue comptable (1 but, 6 assists), Killian Mottet peut avancer le fait qu'il n'a jamais eu de rôle clair à Fribourg. Trimbalé de ligne en ligne et devenu indésirable à mesure que les jours passaient, il n'a jamais pu évoluer dans un rôle lui correspondant. Cela fait d'ailleurs deux saisons qu'il n'est plus aligné en supériorité numérique, là où il a eu l'habitude de faire bien des dégâts. Récemment, le directeur sportif Gerd Zenhäusern lui avait signifié qu'il ne comptait plus sur lui et qu'il devait trouver une solution.

Pour Ajoie, la venue de Killian Mottet renforce clairement l'attaque. Depuis leur remontée dans l'élite, les Ajoulots n'ont jamais eu un profil comme celui du No 71. Lors du dernier championnat, seules 28 réussites sur 114 ont été inscrites par des joueurs à licence suisse. Avec six réussites, Marco Pedretti était (de loin) le meilleur buteur du HCA. Contrairement à son dernier exercice à Fribourg, Mottet devrait obtenir un rôle en adéquation avec son style de jeu.

Les différentes parties ont opté pour ce prêt pour la simple et bonne raison que le joueur est au bénéfice d'un contrat de deux ans avec Fribourg. De son côté, le HCA ne peut pas lui garantir deux années dans l'élite puisque le spectre de la relégation est toujours plus ou moins d'actualité dans le Jura. Dès lors, il s'agissait de la meilleure solution pour garantir les intérêts du joueur à moyen terme tout en permettant à Fribourg Gottéron de réaliser l'économie d'une partie de son salaire.