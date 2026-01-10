Cinq défaites en six matches, une troisième place et 16 points de retard sur le leader Davos. Le récent bilan du Lausanne HC n'est pas fameux. Ce n'est pas pour autant que les Vaudois manquent d'ambition après leur lourde défaite dans les Grisons (5-1)

Matthias Davet Journaliste Blick

Parfois, durant une saison de hockey sur glace, il y a ces fameux matches à six points qui débarquent, un soir de janvier, de février ou de mars. Ce vendredi sur les hauteurs de Davos, la rencontre entre le HCD et le Lausanne HC en faisait partie. Avant la rencontre, les Lions, troisième, pointaient à treize points du leader incontesté depuis le début de la saison. Une victoire et ils seraient revenus des Grisons avec «seulement» dix points de retard, et treize rencontres à jouer.

Sauf que c'est tout l'inverse qui s'est passé du côté de la station davosienne. Le LHC s'est fait écraser par une impressionnante équipe (5-1). Et un coup d'œil au classement nous fait désormais comprendre que le LHC a davantage de points de retard (16) sur le leader qu'il ne reste de matches à jouer jusqu'à la fin de la saison régulière (13, toujours).

«On y croit moins qu'il y a trois jours»

Ainsi, on pourrait penser les Lions, double vice-champions de Suisse, résigner. Actuellement troisième, il faudrait d'abord défendre sa place sur le podium avant de penser à regarder trop haut. Ce n'est pas le message qu'a voulu faire passer Jason Fuchs, attaquant du LHC. «La première place sera foutue le jour où mathématiquement, ce sera foutu, s'exclame-t-il. Pour l'instant, il reste encore beaucoup de matches à jouer.»

Là où le No 14 puise son espoir, c'est dans le fait que «tout le monde puisse battre tout le monde». «Bien sûr, on y croyait peut-être un peu plus il y a trois jours. Mais le plus gros écart de points ne veut rien dire et on va se concentrer sur nous-mêmes.» C'est sans conteste la meilleure chose à faire pour le LHC puisqu'il n'a clairement pas son sort entre les mains concernant une éventuelle première place.

«On ne va pas se cacher: on veut finir le plus haut possible. Après, le plus important est de se qualifier pour les play-off», attéune toutefois Jason Fuchs.

Geoff Ward tempère

C'est d'ailleurs sur cet aspect et uniquement celui-ci que Geoff Ward rejoint son attaquant. «On n'a jamais pensé à la première place, lâche l'entraîneur du LHC. Chaque année, on veut juste être en play-off et jouer notre meilleur hockey à ce moment-là.» Ça tombe bien, c'est ce que Lausanne est parvenu à faire ces deux dernières années, en atteignant à deux reprises la finale.

Par contre, en voyant le verre à moitié vide, ce n'est de loin pas ce que les Lions sont en train de faire actuellement, avec cinq défaites en six matches. «C'est vrai et on a qu'une courte période pour retrouver notre jeu. À nous de le faire», s'exclame Geoff Ward.