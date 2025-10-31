DE
Les arbitres laissent passer le coup de coude du Schtroumpf du CEP
0:28
Vidéo:Dominik Schlumpf sèche Matthew Verboon d'un coup à la tête

Coup de gueule des Genevois
«Les arbitres devraient davantage protéger les joueurs!»

Dominik Schlumpf a séché le Genevois Matthew Verboon d'un violent coup à la tête. Le défenseur de Zoug n'a pas été puni, de quoi provoquer l'ire de Ville Peltonen, coach des Grenat.
Grégory BeaudJournaliste Blick

L'entame de match entre Genève et Zoug a donné lieu à une vilaine scène. En milieu de glace, le Genevois Matthew Verboon a été violemment chargé à la tête par Dominik Schlumpf, défenseur de Suisse centrale. L'attaquant a eu besoin de temps pour retrouver ses esprits après le choc et n'est plus réapparu sur la glace. En fin de soirée, Ville Peltonen n'avait pas de nouvelle concernant son joueur.

Le coach finlandais, par contre, avait envie de parler de cette scène. «Oui, j'aimerais que l'on prenne deux minutes pour en discuter», a-t-il lancé. L'ancien attaquant ne fait pas partie de la caste des gueulards. C'est un homme habituellement mesuré dans ses propos qui n'a pas pour habitude de vociférer contre les arbitres. Sa retenue habituelle confère un plus grand poids à ses mots lorsqu'il décide de taper du poing sur la table.

Schlumpf s'en sort (trop) bien

Et cette scène de la troisième minute, Ville Peltonen ne l'a pas digérée. D'apparence calme, il bouillonne intérieurement: «Après une défaite, nous effectuons toujours une évaluation honnête de notre performance, entame-t-il. Mais je pense que les arbitres devraient également le faire. Et aujourd'hui, le contact sur Matthew Verboon est un exemple parfait d'une situation qui n'a pas été bien évaluée.»

Selon le Finlandais, la charge de Dominik Schlumpf est coupable et il ne comprend pas que le défenseur de Zoug s'en soit tiré à si bon compte. Un avis qu'il est difficile de ne pas partager tant le contact en milieu de glace était brutal et, visiblement, à la tête du Genevois.

«Une des tâches des arbitres devrait être de protéger les joueurs. Dans cette optique, c'est important de siffler ce genre de contacts. Pour moi, c'est une grosse erreur de leur part.» Et l'homme de banc insiste sur l'ambiance détestable de cette rencontre. Une atmosphère qui, évidemment, était liée à cette entame de match houleuse. «Lorsque les choses dégénèrent de la sorte, je m'attends à ce qu'il y ait des conséquences. Du moins c'est ce que j'espère.»

Ville Peltonen a tout de même tenu à préciser que Zoug n'a pas volé sa victoire. «C'était un gros match, précise-t-il. Les deux équipes ont livré une bonne prestation et je suis satisfait du niveau de mon équipe. Mais je suis persuadé qu'elle n'a pas joué aussi bien qu'elle en est capable après cette entame de match marquée par cette blessure. Ce n'est pas la seule explication, mais c'en est une partie. Pour être honnête, je suis très déçu de voir comment ce bon match de hockey a été arbitré.»

