Ne vous laissez pas berner par Genève-Servette

Genève-Bienne 6-0. Genève-Davos 7-0. Là où l'œil distrait pourrait se focaliser sur les six et sept buts marqués, il y a fort à parier que Ville Peltonen, coach de Genève-Servette, retienne davantage le «à zéro» dans chacune de ces deux victoires. Et ce n'est pas un hasard. Depuis son arrivée en poste voici huit matches, le Finlandais a fait de l'équipe grenat une bonne formation défensive. Voici pourquoi.
Un gardien plus solide
Stéphane Charlin a été annoncé comme le tout gros renfort du côté des Vernets. Et ce n'est évidemment pas un statut usurpé tant le gardien a été dominant la saison dernière avec les Langnau Tigers. Mais ses débuts avec le GSHC ont été quelque peu chancelants. Entre un nouveau système à assimiler pour lui et une défense aux fraises un match sur deux, le No 38 a vécu une entame de saison plutôt compliquée.
L'arrivée de Ville Peltonen a permis à la défense de Genève-Servette de se solidifier. Et à Stéphane Charlin de progresser de match en match. Il m'en a d'ailleurs parlé samedi dernier après son premier blanchissage, face à Bienne. Il a récidivé mardi contre le HC Davos.
Et les chiffres ne s'y trompent pas. Stéphane Charlin vient de passer les 90% d'arrêts. Ce n'est pas encore top, mais il progresse clairement. L'évolution de son pourcentage d'arrêts en est une preuve plus que tangible.
Une défense plus regroupée
Attention, échantillon un peu faible. Mais sur les cinq derniers matches, Genève-Servette est de loin la meilleure équipe en ce qui concerne les chances de buts concédées avec 1,62 but escompté par 60 minutes de glace à 5 contre 5 (xGA/60). C'est également le cas lors des dix dernières rencontres, mais trois ont eu lieu sous Yorick Treille (dont l'horrible baffe reçue à Bienne...).
On ne saura jamais si c'est l'œuf qui a fait l'Aigle ou l'Aigle qui a fait l'œuf. Mais toujours est-il que l'arrivée du Finlandais coïncide avec une tendance sacrément baissière d'un point de vue défensif. Un bref coup d'oeil aux xGA/60 suffit à s'en rendre compte.
Oui, Genève-Servette est une excellente équipe défensive, comme elle le prouve depuis un mois déjà. Et même s'il ne faut pas commettre l'erreur de réduire Ville Peltonen à un bétonneur en chef, le Finlandais est capable d'instaurer un système défensif solide. Il l'a fait depuis son arrivée puisque les chances de buts sont en nette baisse. Est-ce pour cela que Charlin est meilleur match après match? Encore une histoire d'œuf ou d'Aigle. Choisissez votre camp.
Il y a encore une marge de progression
Il y a quelque chose de saisissant dans les statistiques de Genève-Servette depuis le début de saison. Les Aigles ont systématiquement eu un pourcentage de buts escomptés supérieur à 50%, mais ont systématiquement marqué moins que leurs adversaires. Et je sais que vous me voyez venir avec mes gros sabots: Le PDO!
Oui, Genève-Servette, bien qu'en regain de forme, est toujours une équipe en-deça de la moyenne en ce qui concerne le PDO, à savoir l'indicateur de réussite d'une équipe. Pour l'heure, Genève-Servette a vivoté entre 97 et 99.5, signe d'une équipe qui a légitimement le droit de se considérer malchanceuse. Ce chiffre approche doucement d'un 100 que l'on va qualifier de moyen. Mais selon moi, ce GSHC vaut mieux que cette moyenne. Est-ce à dire que les Aigles vont continuer leur envolée vers le sommet du classement? Rien n'indique le contraire pour le moment.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
21
29
52
2
Lausanne HC
22
19
40
3
Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
4
Genève-Servette HC
20
-4
36
5
EV Zoug
20
5
34
6
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Bienne
19
3
26
11
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
20
-32
11