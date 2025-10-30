Ne vous laissez pas berner par Genève-Servette

Les Aigles sont l'équipe en forme du moment. Ils viennent de battre coup sur coup Bienne (6-0) et Davos (7-0). Et pourtant, ce n'est pas en marquant des valises de buts que les Genevois ont construit leur regain de forme sous Ville Peltonen. Analyse.

Stéphane Charlin et la défense de Genève-Servette tiennent bon. Photo: keystone-sda.ch

Genève-Bienne 6-0. Genève-Davos 7-0. Là où l'œil distrait pourrait se focaliser sur les six et sept buts marqués, il y a fort à parier que Ville Peltonen, coach de Genève-Servette, retienne davantage le «à zéro» dans chacune de ces deux victoires. Et ce n'est pas un hasard. Depuis son arrivée en poste voici huit matches, le Finlandais a fait de l'équipe grenat une bonne formation défensive. Voici pourquoi.

1 Un gardien plus solide

Stéphane Charlin a été annoncé comme le tout gros renfort du côté des Vernets. Et ce n'est évidemment pas un statut usurpé tant le gardien a été dominant la saison dernière avec les Langnau Tigers. Mais ses débuts avec le GSHC ont été quelque peu chancelants. Entre un nouveau système à assimiler pour lui et une défense aux fraises un match sur deux, le No 38 a vécu une entame de saison plutôt compliquée.

L'arrivée de Ville Peltonen a permis à la défense de Genève-Servette de se solidifier. Et à Stéphane Charlin de progresser de match en match. Il m'en a d'ailleurs parlé samedi dernier après son premier blanchissage, face à Bienne. Il a récidivé mardi contre le HC Davos.

Et les chiffres ne s'y trompent pas. Stéphane Charlin vient de passer les 90% d'arrêts. Ce n'est pas encore top, mais il progresse clairement. L'évolution de son pourcentage d'arrêts en est une preuve plus que tangible.

Photo: 49ing.ch

2 Une défense plus regroupée

Attention, échantillon un peu faible. Mais sur les cinq derniers matches, Genève-Servette est de loin la meilleure équipe en ce qui concerne les chances de buts concédées avec 1,62 but escompté par 60 minutes de glace à 5 contre 5 (xGA/60). C'est également le cas lors des dix dernières rencontres, mais trois ont eu lieu sous Yorick Treille (dont l'horrible baffe reçue à Bienne...).

On ne saura jamais si c'est l'œuf qui a fait l'Aigle ou l'Aigle qui a fait l'œuf. Mais toujours est-il que l'arrivée du Finlandais coïncide avec une tendance sacrément baissière d'un point de vue défensif. Un bref coup d'oeil aux xGA/60 suffit à s'en rendre compte.

Oui, Genève-Servette est une excellente équipe défensive, comme elle le prouve depuis un mois déjà. Et même s'il ne faut pas commettre l'erreur de réduire Ville Peltonen à un bétonneur en chef, le Finlandais est capable d'instaurer un système défensif solide. Il l'a fait depuis son arrivée puisque les chances de buts sont en nette baisse. Est-ce pour cela que Charlin est meilleur match après match? Encore une histoire d'œuf ou d'Aigle. Choisissez votre camp.

3 Il y a encore une marge de progression

Il y a quelque chose de saisissant dans les statistiques de Genève-Servette depuis le début de saison. Les Aigles ont systématiquement eu un pourcentage de buts escomptés supérieur à 50%, mais ont systématiquement marqué moins que leurs adversaires. Et je sais que vous me voyez venir avec mes gros sabots: Le PDO!

Oui, Genève-Servette, bien qu'en regain de forme, est toujours une équipe en-deça de la moyenne en ce qui concerne le PDO, à savoir l'indicateur de réussite d'une équipe. Pour l'heure, Genève-Servette a vivoté entre 97 et 99.5, signe d'une équipe qui a légitimement le droit de se considérer malchanceuse. Ce chiffre approche doucement d'un 100 que l'on va qualifier de moyen. Mais selon moi, ce GSHC vaut mieux que cette moyenne. Est-ce à dire que les Aigles vont continuer leur envolée vers le sommet du classement? Rien n'indique le contraire pour le moment.