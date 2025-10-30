Coup d'arrêt pour Genève-Servette qui déraille face à Zoug

Genève-Servette n'a pas trouvé la faille contre Zoug pour son dernier match à domicile avant la pause. Après avoir largement battu Bienne et Davos, les Grenat sont restés muets contre le EVZ.

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Après avoir battu successivement Bienne et Davos avec des seilles (6-0 et 7-0), Genève-Servette se devait de confirmer contre une équipe de Zoug en net regain de forme depuis un certain temps. Les Aigles avaient surtout envie de ne pas vivre le théorème de la bouteille de ketchup. Après que tout soit venu en même temps (13 buts en 120 minutes), le liquide allait-il à nouveau faire bloc?

Ce sont pourtant les hommes de Ville Peltonen qui ont été les premiers à se porter à l'attaque et Jan Rutta, pour son deuxième match depuis son retour de blessure, a rapidement testé les réflexes de Leonardo Genoni (5e). Le gardien international a gagné son duel face au Tchèque.

Deux minutes plus tard, les visiteurs ont profité d'un power-play pour ouvrir la marque. Jesse Graham s'est retrouvé bien seul à quelques mètres de Stéphane Charlin. Le tir du défenseur de Suisse central a fait mouche (7e, 0-1). Une minute plus tard, Tim Berni aurait pu être renvoyé sous la douche pour une charge à la bande. Après visionnage des images, les arbitres ont décidé de ne pas sanctionner l'arrière des Vernets. À raison? Toujours est-il que le défenseur est passé tout proche de la catastrophe.

Avant la première pause, Vili Saarijärvi a, lui aussi, vu Leonardo Genoni contrecarrer ses plans d'un arrêt très propre. Jimmy Vesey et Sakari Manninen (22e) ont connu le même sort lors d'une supériorité numérique pourtant bien gérée par les Aigles. Il n'a finalement manqué que la conclusion. Comme durant l'entier de ce deuxième tiers-temps, d'ailleurs. Jan Rutta et Jesse Puljujärvi (25e) puis Vincent Praplan (33e) avaient le puck de l'égalisation au bout de la palette. Ils ont toutefois tous échoué face à la cage zougoise.

Lors de l'ultime période, Genève-Servette a comment par poursuivre sa domination territoriale comme depuis le début de la rencontre. Mais les Aigles ont également continu de ne pas se montrer franchement dangereux. En position idéale, Jimmy Vesey n'a pas cadré son envoi alors que l'égalisation lui tendait les bras. À 12 minutes de la fin du temps réglementaire, Dominik Kubalik s'est retrouvé seul face à Stéphane Charlin. Face au sniper tchèque, le gardien du GSHC a tenu bon. Mais ce fut chaud.

Cette action chaude a eu le don d'inverser la tendance dans cette rencontre et Zoug s'est doucement remis sur les rails. Après avoir fait le dos rond durant une infériorité numérique de deux minutes, Genève-Servette a lancé ses dernières forces dans la bataille. Trop maladroits, les hommes de Ville Peltonen n'ont toutefois jamais trouvé la faille face à un Leonardo Genoni très solide.

Au classement, Genève-Servette fait la mauvaise opération de la soirée et voit Zoug lui passer devant. Les Grenat se retrouvent à la cinquième place avec une unité de retard sur leur adversaire du soir. Ils disputeront leur ultime rencontre avant la pause samedi du côté de Lugano.