Leonardo Genoni et Zoug poursuivent leur collaboration. Alors que son contrat devait initialement s'achever en 2027, le gardien a signé une prolongation jusqu'en 2030, à la veille du 39e anniversaire du portier de l'équipe nationale suisse. Leonardo Genoni pourrait jouer au plus haut niveau jusqu'à au moins 42 ans.
Leonardo Genoni, sept fois champion de Suisse et quadruple médaillé d’argent au Championnat du monde, défend les cages zougoises depuis 2019. Il avait auparavant fait ses preuves à Davos, puis à Berne.
«Je me sens en pleine forme, je souhaite continuer à jouer au hockey sur glace au plus haut niveau et je sens que les responsables de l'EVZ me font confiance et comptent continuer à miser pleinement sur moi à l'avenir. Avec l'équipe, je suis très motivé pour renouer avec le succès au cours des prochaines saisons et j'aimerais encore accomplir de grandes choses à Zoug», a déclaré le gardien.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
0
0
0