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Contrat prolongé
Leonardo Genoni jouera jusqu'à 42 (!) ans avec Zoug

Zoug a prolongé le contrat de Leonardo Genoni jusqu'en 2030. Le légendaire portier jouera donc jusqu'à 42 ans (au moins) en National League.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
Leonardo Genoni va continuer de défendre les couleurs de Zoug.
Photo: Pius Koller
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Yannick Peng

Leonardo Genoni et Zoug poursuivent leur collaboration. Alors que son contrat devait initialement s'achever en 2027, le gardien a signé une prolongation jusqu'en 2030, à la veille du 39e anniversaire du portier de l'équipe nationale suisse. Leonardo Genoni pourrait jouer au plus haut niveau jusqu'à au moins 42 ans.

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Leonardo Genoni, sept fois champion de Suisse et quadruple médaillé d’argent au Championnat du monde, défend les cages zougoises depuis 2019. Il avait auparavant fait ses preuves à Davos, puis à Berne.

«Je me sens en pleine forme, je souhaite continuer à jouer au hockey sur glace au plus haut niveau et je sens que les responsables de l'EVZ me font confiance et comptent continuer à miser pleinement sur moi à l'avenir. Avec l'équipe, je suis très motivé pour renouer avec le succès au cours des prochaines saisons et j'aimerais encore accomplir de grandes choses à Zoug», a déclaré le gardien.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
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EHC Bienne
EHC Bienne
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0
1
EHC Kloten
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0
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EV Zoug
EV Zoug
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0
0
1
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
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0
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HC Ajoie
HC Ajoie
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0
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HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0
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1
HC Davos
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0
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1
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
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1
HC Lugano
HC Lugano
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Lausanne HC
Lausanne HC
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SC Berne
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Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
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SCL Tigers
SCL Tigers
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ZSC Lions
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Playoffs
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