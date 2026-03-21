Qui dit play-off dit généralement bataille entre portiers. Si du côté de Lausanne, le titulaire n'est pas encore désigné, Genève peut se targuer du total inverse. Rencontre avec Stéphane Charlin, qui sera aligné samedi lors de l'acte I.

Matthias Davet Journaliste Blick

À ce niveau-là, Lausanne et Genève sont diamétralement opposés. Du côté de la capitale olympique, deux gardiens se sont partagés à égalité ou presque les 52 matches de saison régulière. Connor Hughes est apparu à 25 reprises, contre 27 pour son concurrent Kevin Pasche. Bien malin celui qui pourra dire qui débutera devant les filets samedi aux Vernets pour l'acte I du quart de finale.

Au bout du Léman, c'est la sérénité complète. Sauf pépin, Stéphane Charlin sera le premier nom inscrit sur la feuille de match par Ville Peltonen au moment de remplir son alignement. «Comme n'importe quel sportif de haut niveau, j'ai envie de jouer des matches et d'être au cœur de l'action… C'est ce que je préfère», répond le dernier rempart des Aigles quand on lui demande s'il est plus satisfait dans son rôle que celui de ses homologues lausannois.

Surtout que ce n'est pas comme si celui qui est rentré au bercail l'été passé ne sait pas ce que c'est que de la compétition avec un autre gardien. «En équipe nationale, je bataille encore pour un poste, rappelle-t-il. Mais aussi lors de mes premières années à Langnau, où j'étais un peu plus l'outsider.» À Genève depuis le début de la saison et bien aidé par les prestations en-dedans de Robert Mayer, il n'a pas eu trop de peine à se faire cette place de titulaire.

L'oubli du 11-0

Mais Langnau, justement, revenons-en. L'année dernière, celui qui avait été élu MVP de la saison régulière avait dû faire l'impasse sur le début des play-off à cause d'une blessure. Il avait donc manqué les quatre premier matches de la série face à… Lausanne. «Personnellement, il y a cet esprit revanchard, admet Stéphane Charlin. J'ai clairement envie de repartir avec la victoire.»

Presque un double esprit de revanche puisque, lors de cette saison 2025/26, le portier grenat a peut-être vécu l'une des soirées les plus pénibles face aux Lions. Le 16 septembre dernier, il était titulaire lors de ce fameux 11-0 et avait été remplacé après 24 minutes et cinq buts encaissés. «Je t'avoue que ce match, je l'ai forcément un peu oublié, sourit-il. On a su rebondir en équipe. Cette mésaventure ne nous a pas que desservi, mais elle nous a aussi beaucoup appris.» Surtout que les autres rencontres contre Lausanne se sont mieux passées pour le GSHC et Stéphane Charlin, avec trois victoires dont un blanchissage à la Vaudoise aréna.

Une saison faite de hauts et de bas

Même si le retour à Malley n'aura lieu que lundi, le gardien de 25 ans se réjouit évidemment de ce qui arrive. «On est prêts à en découdre», promet celui qui a eu une saison à l'image de Genève: faite de hauts et de bas.

Contrairement à ses trois années du côté de Langnau, Stéphane Charlin aborde le printemps dans un autre rôle: celui de gardien d'une équipe prétendante au titre. «Ça rajoute plus d'excitation que de pression, surtout quand on sait qu'on a un peu plus de chance d'avoir cette coupe au-dessus de la tête à la fin de la saison.»

Mais le chemin est encore long pour Genève, qui doit d'abord se défaire de Lausanne dans un derby qui s'annonce bouillant. L'avantage, c'est qu'à l'interview, le dernier rempart des Aigles a toujours l'air d'un calme olympien. «Et sur la glace aussi, détaille-t-il. J'arrive bien à gérer mes émotions donc je ne fais pas trop de soucis à ce sujet.» Les supporters grenat seront rassurés.