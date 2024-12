Jan Cadieux n'est plus l'entraîneur de Genève-Servette. Trois ans après son arrivée en poste, celui qui a offert au club un titre de champion de Suisse et une Coupe d'Europe a été remercié. Une séparation qui suit un cycle immuable, comme l'analyse notre journaliste.

Entre Genève et Jan Cadieux, l'amour a bel et bien duré trois ans

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Un moustique dure une journée, une rose trois jours. Un chat dure treize ans, l'amour trois. C'est comme ça. Il y a d'abord une année de passion, puis une année de tendresse et enfin une année d'ennui.» Parfois, relire des classiques peut en dire plus que n'importe quelle analyse. Oui, l'histoire entre Genève-Servette et Jan Cadieux a suivi exactement le cycle d'une relation, comme l'a décrit Frédéric Beigbeder dans son livre «L'amour dure trois ans».

Incongru de citer l'écrivain français à cet instant? Peut-être. Probablement, même. Mais il faut bien dire qu'il y a des similitudes évidentes à tirer. Ce samedi, Jan Cadieux a en effet été démis de ses fonctions avec effet immédiat, trois ans et un mois après sa prise de fonction sur le banc des Vernets. Avec lui, le GSHC a remporté deux titres: le championnat de Suisse et la Coupe d'Europe. Personne n'a fait aussi bien que lui au bout du Léman. Personne n'a fait aussi bien que lui en Suisse romande, d'ailleurs.

Mais passées les phases de passion (championnat) et de tendresse (Coupe d'Europe) — comme nommées par Frédéric Beigbeder —, la relation entre Jan Cadieux et Genève-Servette s'est peu à peu enlisée. Les Grenat ont manqué les play-off la saison dernière et ont connu un début de championnat compliqué. Très compliqué même. Trop pour Marc Gautschi qui a activé le siège éjectable en ce 28 décembre.

Si l'on se fie à la froide réalité des chiffres et à la tendance à la baisse observée à Genève depuis le sacre européen, la décision est logique. Jan Cadieux est un homme exigeant. Un entraîneur intense capable de faire des merveilles par son acharnement. Mais l'ancien attaquant a également les défauts de ses qualités. Ce perfectionnisme poussé à l'extrême peut lasser. Et d'ailleurs, il a lassé. Selon nos informations, le poste avait déjà été proposé à Yorick Treille voici une dizaine de jours. Preuve que le banc était hautement éjectable aux Vernets. Et ce n'est pas le cache-misère qu’a été la victoire contre Ajoie qui a changé la donne. Le destin de Jan Cadeiux était scellé.

Un éternel recommencement

Et les résultats du club en ce début de saison ne peuvent que donner raison au dirigeant. Il est inconcevable que cette équipe végète en queue de classement. Pas avec tous ces joueurs talentueux dans le vestiaire. Ce samedi, ce sont les membres du vestiaire qui sont à blâmer également. Pas uniquement Jan Cadieux. Le technicien paie les pots cassés. C'est ainsi. Mais il ne doit pas être seul à endosser toute la responsabilité. Entre son vestiaire et lui, l'histoire a «commencé dans l’eau de rose et s'est terminée en eau de boudin», pour citer une dernière fois Frédéric Beigbeder.

Reste à savoir si Yorick Treille et Rikard Franzen seront capables de rallumer la flamme. Chose que Jan Cadieux avait su faire en remplaçant Pat Emond sur le banc du GSHC. Ce dernier avait d'ailleurs été viré durant la troisième année de son règne. Celle de l'ennui. L'histoire est un éternel recommencement.