Genève-Servette a licencié Jan Cadieux!

Jan Cadieux a officié pour la dernière fois derrière le banc genevois. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsque Pat Emond a été mis au placard par Genève-Servette, il a été remplacé par Jan Cadieux. L'identité du dernier adversaire des Aigles avant le licenciement? Ajoie. Une défaite aux tirs aux buts de laquelle le Québécois ne s'est pas relevé. Genève-Servette a choisi un match face au même opposant pour licencier à nouveau son coach. Cette fois-ci, Jan Cadieux est pourtant sorti victorieux du duel face aux Jurassiens (4-2). Cela n'a toutefois pas été jugé suffisant par Marc Gautschi, directeur sportif du GSHC.

Le fait que Jan Cadieux était assis sur un banc éjectable depuis quelques semaines était connu. La victoire peu emballante face à Ajoie a activé le mécanisme d'éjection. Marc Gautschi a décidé de réagir et le directeur sportif s'est séparé de son homme de banc qui a pourtant rapporté le premier titre de son histoire au club et sa première Coupe d'Europe. Depuis le début de saison, c'est toutefois bien plus compliqué puisque les Grenat sont englués en queue de peloton alors que la mi-championnat est passée.

Jan Cadieux avait repris la place d'entraîneur du GSHC le 10 novembre 2021 après le départ de Pat Emond. Sous sa direction, Genève-Servette possède finalement un bilan mitigé. Il y a certes eu les deux titres mentionnés ci-dessus qui pèsent lourdement dans la balance. Mais il y a également eu des play-off manqués en 2022 et 2024 et une demie saison 2024/2025 particulièrement compliquée. S'il est plus victime que coupable en 2022, la déception de la saison dernière est à lui imputer.

C'est donc avec les intérimaires Yorick Treille et Rikard Franzen, assistants de Jan Cadieux que Genève-Servette va tenter de remonter la pente. Et elle est raide. Avec 39 points au classement en 29 matches, les Grenat sont décrochés au classement et occupent la 12e place. S'ils veulent atteindre le Top 6, il faudra rapidement enclencher la marche avant.