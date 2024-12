Marc Gautschi: «Je veux continuer avec ce staff mais…»

Marc Gautschi va-t-il activer le couperet? Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y a deux semaines, le président de Genève-Servette Philippe Baechler avait annoncé sur le plateau des «Puckalistes» que le cas Jan Cadieux serait traité avant Noël. En fin de contrat avec le club, l'entraîneur sera-t-il prolongé ou, au contraire, limogé à la tête d'une équipe qui n'est pas là où elle aimerait être? Questionné sur sa place après la lourde défaite à Genève, le coach genevois disait se focaliser sur le prochain match et «ne pas se concentrer sur le reste, car je ne peux pas le contrôler».

Lorsque, après la victoire face à Ajoie, Blick demande à Jan Cadieux ce qu'il aimerait pour Noël, il ne répond pas «un nouveau contrat». «Je veux juste que mes joueurs restent en bonne santé, qu'on puisse voir le vrai visage de Genève-Servette. C'est tout ce que je demande au Père Noël», sourit-il.

«Trop d'erreurs individuelles»

Pour avoir des réponses au sujet de l'entraîneur, il faut aller voir son supérieur, Marc Gautschi. Mais avant de penser à l'avenir et à l'année prochaine, un bilan est de mise. «En 2024, on a gagné la Champions League et c'est incroyable, rappelle d'emblée le directeur sportif. Par contre, on n'est pas assez bon au niveau de la National League.» Le verre à moitié plein, ou à moitié vide, c'est selon.

D'ailleurs, la victoire face à Ajoie n'a certainement pas balayé tous les doutes dans la tête du dirigeant. «On a de la peine à 5 contre 5, analyse-t-il. Mais le plus flagrant, c'est qu'on n'est pas assez disciplinés. On commet trop d'erreurs individuelles.» Forcément, cela se ressent au niveau du classement.

Marc Gautschi coincé

L'année 2024 a également été marquée par des changements au sein de l'armada étrangère. Dernièrement encore, Marc Gautschi a mis temporairement sous contrat Oula Palve, finalement non-conservé. Quelle est la suite? «On est toujours actif sur le marché, mais il ne faut pas prendre quelqu'un qui ne va pas t'aider sur le long terme.»

En parlant du long terme justement, qu'en est-il de la situation de Jan Cadieux? Et de cette fameuse deadline de Noël? «Ça fait longtemps que je dis au staff que je souhaite continuer avec eux l'année prochaine, pose Marc Gautschi. Mais les résultats ne sont pas suffisants et ça ne me laisse pas une grande marge de manœuvre.»

Pour le moment, le directeur sportif se dit coincé par la situation: «Comme la saison dernière et celle-ci ne sont pas à la hauteur, je ne peux pas bouger pour l'instant, tempère-t-il. Ce n'est pas suffisant.»

Jan Cadieux à la bande face à Bienne?

Sauf que gouverner, c'est prévoir. Si Marc Gautschi ne sait pas qu'il aura à sa bande lors de la saison 2025/2026, a-t-il commencé à sonder le marché? «Je pense qu'il faut d'abord arrêter avec un coach avant de présenter un nouveau, répond-il. Je veux que ça fonctionne avec Jan et son coaching staff. Si je cherche un nouvel entraîneur, ça veut dire que je ne crois plus en l'actuel.»

Selon les paroles de Marc Gautschi ce lundi soir en Ajoie, on peut penser que Jan Cadieux passera l'année à la tête du GSHC. Mais quand on pose de manière cash la question au directeur sportif s'il peut nous assurer que son coach sera à la bande le 2 janvier pour la réception de Bienne, la réponse est un peu plus floue: «On prend jour après jour.»