Genève termine 2024 par une victoire

Sakari Manninen (Top Scorer) et Genève ont terminé l'année par une victoire. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

L'année 2024 de Genève s'est achevée comme elle a commencé: par une victoire 2-4 en terres jurassiennes face au HC Ajoie. Vainqueurs le 2 janvier, les Aigles ont remis ça en ce 23 décembre, l'emportant sur le même score à la Raiffeisen Arena. Mais comme bien souvent ces derniers temps, les protégés de Jan Cadieux ont souffert.

Car Ajoie n'est plus la même équipe depuis que Greg Ireland a repris la main. Privés de leur meilleur compteur Jerry Turkulainen, les Jurassiens ont joué crânement leur chance – et ce même si le premier but de la soirée est tombée d'une canne grenat. En traversant la ligne bleue adverse, Mike Völlmin a lancé un puck à mi-hauteur touché de manière un peu chanceuse par Christophe Cavalleri. Suffisant pour tromper Benjamin Conz (7e). Loin de se désunir, Ajoie a eu de belles opportunités d'égaliser dans ce premier tiers. La plus sérieuse reste sans doute ce deux contre un joué par Lilian Garessus et Kevin Bozon. Malheureusement pour ce dernier, sa reprise a terminé sur les montants genevois (10e).

Sakari Manninen une première fois

Alors que le deuxième tiers était entamé par une domination des visiteurs, c'est bel et bien Ajoie qui a pu remettre les compteurs à zéro. En contre, Pierre-Edouard Bellemare a parfaitement décalé Julius Nättinen. Le Top Scorer du soir n'en demandait pas tant pour inscrire son 13e but de la saison (23e). La rencontre s'est ensuite momentanément emballée, les actions allant d'un but à l'autre.

Puis, le GSHC a pris le dessus et a été récompensé en power-play. Le tir de Sami Vatanen a été stoppé par le patin de Marc-Antoine Pouliot devant le but. Au bon endroit, Sakari Manninen a certes manqué sa reprise mais la rondelle a quand même terminé sa course au fond des filets (34e). Loin d'être grandioses, les Aigles menaient d'une longueur après deux tiers.

Une égalisation qui n'aura pas duré

Pas à l'abri, Genève a vu les Ajoulots revenir le couteau entre les dents dans la troisième période. Dominateurs territorialement, ils ont à leur tour été récompensés. Gratteur devant le but, Marco Pedretti est parvenu à glisser la rondelle entre les jambes d'Antti Raanta (47e). De quoi faire chavirer l'enceinte jurassienne. La joie a toutefois été de courte durée puisque 48 secondes plus tard, Alessio Bertaggia redonnait l'avantage à son équipe.

Ajoie n'a rien lâché et a tenté tant bien que mal de recoller par Louis Robin ou Jonathan Hazen. Mais le portier grenat a réalisé les arrêts décisifs et a permis à son équipe de retrouver le chemin de la victoire. Dans la cage vide, Sakari Manninen a pu mettre fin au suspense (59e).

Après deux défaites de rang, Genève renoue donc avec le succès juste avant une nouvelle pause. Comme souvent, le HC Ajoie passera lui les Fêtes à la place de la lanterne rouge du championnat.