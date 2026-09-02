C'est parti pour une nouvelle saison!

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce premier épisode de la 9e saison, on se fait un récapitulatif de ce qui s’est passé cet été en National League lors d’une pause forcément trop longue.
Sommaire:
- Ajoie: transformation enclenchée (dès 0:54)
- EHCB: de sacrés étrangers (13:58)
- Les paris avec JOUEZSPORT (32:47)
- HCFG: un champion plus jeune (36:21)
- GSHC: Hallam au pouvoir (46:47)
- LHC: Qui veut mes défenseurs? (54:07)
- NL: Zurich impressionne (1:10:16)
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Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
0
0
0