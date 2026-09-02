C'est parti pour une nouvelle saison!

Pour ce 1er épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous faisons un tour de tout ce qu'il s'est passé durant l'été en terme de hockey sur glace.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce premier épisode de la 9e saison, on se fait un récapitulatif de ce qui s’est passé cet été en National League lors d’une pause forcément trop longue.

Sommaire:

- Ajoie: transformation enclenchée (dès 0:54)

- EHCB: de sacrés étrangers (13:58)

- Les paris avec JOUEZSPORT (32:47)

- HCFG: un champion plus jeune (36:21)

- GSHC: Hallam au pouvoir (46:47)

- LHC: Qui veut mes défenseurs? (54:07)

- NL: Zurich impressionne (1:10:16)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.