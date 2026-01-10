Où est passé le Lausanne HC de fin 2025?

Lausanne s'est engouffré dans une spirale négative. Avec leur revers à Davos (5-1), les Lions ont concédé une cinquième défaite en six sorties. Et dire qu'à la fin de l'année dernière, ils avaient enchaîné sept succès de rang.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les mines sont basses dans le couloir de la patinoire de Davos, entre le vestiaire du Lausanne HC et le car de l'équipe. Aucun sourire, peu de paroles. Dans les Grisons, les Vaudois ont réalisé une bien mauvaise prestation et ont ainsi concédé une cinquième défaite en l'espace de six rencontres. Un succès de loin pas immérité pour le leader davosien, qui a dominé quasi toute la rencontre.

Depuis la toute fin de l'année 2025, le LHC fait parfois peine à voir, comme mercredi face à Lugano ou ce vendredi dans les montagnes grisonnes. Sans qu'il ne le lâche ainsi, Jason Fuchs a tout de même l'impression que le large succès face à Zoug (7-0) était un cache-misère. «Cette victoire était peut-être un peu trop belle et trop facile, souffle l'attaquant vaudois. On s'est dit que ça allait rouler et qu'on allait sortir de cette mini-spirale – même si on n'en a jamais parlé entre nous.»

C'est toutefois tout l'inverse qui s'est passé pour les Lions qui, après avoir bien débuté l'année, ont perdu successivement contre Zurich, Lugano et maintenant Davos.

Pas d'excuses pour Geoff Ward

Avant de regagner le car qui va le mener dans la capitale olympique, Geoff Ward analyse de manière assez claire la mauvaise période de son équipe. «C'est simple: on n'est pas assez consistants pour gagner, s'exclame le coach canadien. Il y a des trous dans notre jeu et on trouve le moyen de perdre. Ce n'est pas une bonne habitude à avoir, surtout à cette période de l'année.» Durant ce mois de janvier, Lausanne va en effet disputer 11 rencontres en tout.

Pour parfaitement illustrer cela, il suffit de prendre les six premières minutes du match à Davos. Si certes, le LHC a écopé d'une pénalité, il n'a surtout pas vu le puck. «À Davos, c'est toujours une atmosphère spéciale, à la montagne, et on n'est pas habitué, tempère Jason Fuchs. Il faut parfois cinq minutes pour se mettre en jambes.» Des excuses, Geoff Ward n'en veut pas: «Si on ne joue pas au même niveau que l'adversaire, ce genre de choses arrivent…» Le fait d'avoir dormi dans la région la veille du match n'a d'ailleurs pas aidé les Vaudois à bien entrer dans la partie.

«On a les épaules pour repartir»

Mais c'est pour l'ensemble de leur œuvre qu'ils ont été punis. «On leur a laissé des buts trop faciles, alors qu'on en parle tous les jours entre nous, peste le No 14. Il faut être plus dur devant notre cage et aider nos deux supers gardiens.»

L'avantage pour le LHC, c'est qu'il n'aura pas vraiment le temps de tergiverser (sauf peut-être sur la longue route entre Davos et Lausanne). Dès ce samedi, les Lions auront la chance de se racheter devant leur public, avec la réception de Fribourg, l'équipe juste devant eux au classement actuellement. «On sait qu'on est capables de le faire, on a les épaules pour repartir sur une lancée positive», promet Jason Fuchs. Une spirale que lui et ses coéquipiers avaient connue, l'espace de sept matches, entre mi-novembre et mi-décembre.

De son côté, Geoff Ward va-t-il effectuer des changements pour la rencontre face à Gottéron? «Peut-être, ça fait partie des options», botte en touche le coach du LHC. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura tout le loisir d'y penser sur le chemin entre la station grisonne et la Vaudoise aréna.