Immense surprise dans l'alignement genevois

Ville Peltonen a décidé de tenter un immense coup de poker lors de l'acte V de la demi-finale face à Fribourg. Robert Mayer est titulaire dans la cage de Genève-Servette. Julien Sprunger fait également son retour.

Matthias Davet Journaliste Blick

Ouf de soulagement dans les rangs des supporters de Fribourg. Non, Julien Sprunger n'a pas terminé sa carrière sur sa blessure de mercredi, lors de l'acte III de la demi-finale face à Genève-Servette. Le capitaine des Dragons était sorti à la mi-match après un contact avec Giancarlo Chanton et, selon «La Liberté», il avait terminé sa soirée à l'hôpital après ce choc dans la zone pelvienne.

Le No 86 était absent vendredi aux Vernets pour voir son équipe faire le break dans cette série. Par contre, il sera bel et bien sur la glace ce dimanche pour l'acte V, qui pourrait voir Gottéron atteindre sa première finale dans l'élite depuis 2013.

Ce retour dans l'alignement oblige Roger Rönnberg à procéder à plusieurs changements. En première ligne il y a deux jours, Nathan Marchon reste aux côtés de Marcus Sörensen et Lucas Wallmark. Le capitaine se retrouve sur le quatrième bloc en compagnie de Jan Dorthe et Samuel Walser.

Julien Sprunger n'est pas le seul à faire son retour dans l'alignement. Suspendu après l'acte VI en quarts de finale face à Rapperswil, Patrik Nemeth est aligné en défense. Il remplace le Finlandais Juuso Arola parmi les sept arrières.

Robert Mayer devant les buts

Dans les rangs de Genève, Ville Peltonen a décidé de tenter un immense coup de poker. Sorti aux Vernets après la deuxième pause, Stéphane Charlin n'est pas le gardien partant, pour la première fois de ces play-off. Il laisse sa place à Robert Mayer, qui n'a disputé que 11 matches cette saison en tant que titulaire. C'est d'ailleurs la première fois qu'il l'est depuis le 17 janvier à Zoug.

Lors des play-off 2023, l'année où Genève-Servette a décroché le titre, Robert Mayer était devenu titulaire en cours de quart de finale. Le portier avait remplacé Gauthier Descloux et avait mené le GSHC vers sa première coupe.

En attaque, le coach nordique a également décidé de faire «tomber» Vincent Praplan en quatrième ligne. Marco Miranda est noté comme 13e attaquant sur la feuille de match. Mal embarqué dans cette demi-finale, le GSHC peut toujours y croire. Voici d'ailleurs cinq raisons pour les supporters des Aigles les moins optimistes.