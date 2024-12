Les joueurs de Fribourg Gottéron ont fait un cadeau à Julien Sprunger

Julien Sprunger a été longuement célébré par les fans. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il ne restait qu'une minute à jouer et Julien Sprunger a été envoyé sur la glace par Lars Leuenberger. «Je ne savais pas combien de temps il restait», rigole le principal intéressé. Après une cinquantaine de secondes de présence, il demande à retourner au banc pour céder sa place à un coéquipier. Comme d'habitude. «Mais ils ne m'ont pas laissé sortir de la glace, rigole Julien Sprunger. Au début, je n'ai pas compris.»

Mais ce n'était pas un shift normal. C'était le dernier du match entre Fribourg Gottéron et Straubing synonyme de premier titre pour les Dragons. Conscients de la portée de ce moment, les Dragons n'ont pas laissé leur capitaine quitter la glace. Ils lui ont offert ce moment qu'il a tant attendu. «C'est vraiment sympa de leur part», apprécie le No 86.

«J'ai attendu toute ma carrière»

5, 4, 3, 2, 1... «Cet instant, je l'ai attendu toute ma carrière, précise-t-il. Ce club est là depuis tellement longtemps, il n'avait encore jamais gagné quoi que ce soit. C'est magnifique de pouvoir enfin décrocher quelque chose.»

Face à Straubing, la rencontre a été à sens unique. Bien plus frais, les Dragons n'ont laissé aucune chance aux Allemands. Après avoir mené 5-1, ils ont pu profiter du moment et savourer les dernières minutes jusqu'à ce sacre. «A 4 ou 5-1, on savait qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait nous arriver. Mais on a quand même continué à jouer, on est restés concentrés. Mais c'est sûr que les dernières minutes, tu te réjouis simplement de ce qui est arrive.»

Sitôt la sirène finale passée, Julien Sprunger a pu se lâcher et fêter en famille... et avec les nombreux fans présents. Ils ne s'y sont pas trompés. Bien sûr, c'est le premier titre d'un club. Mais c'est surtout le premier titre du capitaine qui représente Fribourg Gottéron depuis tant d'années.

Le No 86 des Dragons sait que la Coupe Spengler est un tournoi qui n'a pas la valeur d'un titre national. «Mais Fribourg souffre toujours du syndrome du club qui n'a jamais rien gagné depuis qu'il existe, remarque-t-il. Donc même si ça n'a peut-être pas la valeur d'un championnat c'est quand même un titre qu'il faut venir chercher face à des équipes renommées.»

Plus que le trophée et la médaille qu'il porte autour du cou, le capitaine des Dragons voit plus loin. «On avait annoncé un virage à la fin de la saison passée, se remémore-t-il. On n'a pas eu le début de saison que nous souhaitions, mais on a montré aujourd'hui qu'on est dans une nouvelle ère. Je pense vraiment que cela va continuer comme ça.»