Jacob De La Rose a ouvert la fête de tir en inscrivant le 1-0. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

À Davos, Fribourg Gottéron s'est retrouvé pour la deuxième fois de son histoire à 60 minutes d'un titre. Ce n'est certes «que» la Coupe Spengler et non le championnat de Suisse, mais tout de même. Contrairement à la finale perdue contre Berne en 1993 lors du match décisif, les Dragons n'ont cette fois-ci pas laissé passer leur chance d'écrire une ligne à leur palmarès. Et ils l'ont fait avec la manière.

Face à une équipe de Straubing qui disputait son cinquième match en cinq jours (quatre si l'on compte les heures), les hommes de Lars Leuenberger ont fait en sorte de ne pas laisser le doute s'installer ou de laisser les Allemands y croire. Il y avait déjà 2-0 après 92 secondes, le temps pour Jacob De La Rose et Jakob Lilja de tromper Zane McIntyre. Les Tigres ont certes inscrit le 2-1 par Tim Brunnhuber (3e), mais cela n'a pas perturbé les Fribourgeois.

Fini après 10 minutes

Un joli solo de Nathan Marchon a permis à son équipe de faire le break et de ne plus jamais être inquiétée par une équipe qui n'avait tout simplement plus les forces nécessaires de disputer cette finale. Cela n'enlève rien au mérite des Dragons. Cela explique toutefois pourquoi la partie n'a jamais été serrée. Christoph Bertschy s'est chargé marquer le 4-1 (10e)

La suite du match? Une sympathique succession d'actions des Dragons entrecoupées par quelques tentatives allemandes de ne pas sombrer. Mais ce sont tout de même les hommes de Lars Leuenberger qui ont creusé l'écart pour remporter le deuxième tiers-temps et 3-1 et faire passer le score à 7-2. TJ Brennan, Linden Vey et Andreas Borgman ont tour à tour fait tremble les filets de Straubing.

Lors de l'ultime période, les deux équipes ont sagement attendu la fin de la rencontre jusqu'au titre fribourgeois. Ce sacre vient également récompenser Lars Leuenberger, arrivé à la bande le 22 décembre seulement. Le futur assistant de Roger Rönnberg a redonné de l'allant au Dragon qui semblait cruellement manquer de souffler sous Pat Emond. Fribourg va-t-il être en mesure d'utiliser cette énergie pour se relancer en championnat? Les pensionnaires de la BCF Arena vont vivre un mois de janvier très chargé et devront enchaîner les victoires s'ils veulent se relancer dans la course aux play-off.

Ces considérations mises à part, Fribourg Gottéron a donc inscrit une première ligne à son palmarès, à l'instar de Genève-Servette en 2013 lorsque les Aigles avaient triomphé dans les Grisons. Le GSHC avait même réalisé un doublé en l'emportant l'année suivante. Les Dragons vont-ils remettre leur titre en jeu? Pour l'heure, ils n'ont pas confirmé leur participation. Mais en tant que tenant du titre, ils auraient le droit de remonter sur les hauts de Landquart en 2025.