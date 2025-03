Langnau s'attendait-il à autant accrocher le LHC?

Langnau est toujours dans la course aux demi-finales. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Pour avoir une belle série de play-off, il faut deux équipes qui produisent du bon hockey. Pour le moment, c'est le cas entre Lausanne et Langnau. Même si, sur le papier, les Vaudois n'auraient dû faire qu'une bouchée des Tigres emmentalois, les deux équipes sont à égalité après quatre rencontres. La «faute» à un huitième du championnat qui joue crânement sa chance tous les soirs et qui ne se défait jamais. Si le LHC est à la peine, c'est aussi et surtout parce qu'en face, l'adversaire est de qualité.

Et Langnau l'a encore prouvé mercredi soir à l'Ilfis, en s'imposant sur le fil face aux hommes de Geoff Ward (3-2). Après le match, un homme avait retrouvé le sourire dans les travées de l'enceinte emmentaloise: Harri Pesonen. L'ancien du LHC, auteur d'un premier tiers plus que compliqué lors de l'acte II, a retrouvé sa force offensive deux jours plus tard, lui qui a délivré deux assists.

L'importance du play-in

Dans l'ensemble et de l'extérieur, on a aussi et surtout l'impression que rien ne peut arriver à la troupe de Thierry Paterlini sur ses terres. «Je pense qu'on a le bon état d'esprit, souligne le No 82 emmentalois. On n'est pas trop nerveux quand on encaisse et on montre qu'on a du caractère. Mentalement, on grandit à chaque match.»

Une atmosphère qui a, sans aucun doute, été intensifié durant la victoire en play-in face à Kloten. «On a réussi à se mettre en mode play-off à ce moment et ce n'a pas été une série facile», se souvient Harri Pesonen. Mais grâce à ce succès, les Emmentalois ont eu le droit d'affronter le LHC.

«Ne pas penser trop loin»

«Oui, quand on a regardé l'affrontement sur le papier, les Lausannois étaient favoris, avoue le Finlandais. Mais il y a toujours 0-0 quand une série commence et gagner un match nous a vraiment donné de la confiance. Et avec cette deuxième, on montre à nouveau à nos fans qu'on est capable de l'emporter.»

Pourtant, si tout le monde ou presque voyait les Emmentalois se faire éliminer lors de ce premier tour, qu'en était-il du vestiaire? Est-ce que, Harri Pesonen et ses coéquipiers pensaient sincèrement être à 2-2 dans la série après quatre rencontres? «C'est une bonne question. Honnêtement, on a essayé de ne pas penser trop loin. Sans doute que ça nous aide de prendre match après match. Mais je suis surtout heureux de voir qu'on est très serré avec le vainqueur de la saison régulière.»

Mieux, les Tigres pourraient même jouer un sale coup au LHC en l'emportant ce vendredi à la Vaudoise aréna. «Pour cela, il faudra être efficace devant le but et être bon lors des situations spéciales», analyse le capitaine emmentalois. La route est encore longue, mais l'exploit à portée de main.