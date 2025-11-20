DE
Mené 3-0, Bienne renverse Ajoie en prolongation
2:57
Ajoie - Bienne:Mené 3-0, Bienne renverse Ajoie en prolongation

«C'est tellement cool»
À 16 ans, Jonah Neuenschwander marque plutôt deux fois qu'une

À 16 ans, Jonah Neuenschwander a inscrit son premier (et son deuxième) but en National League, mercredi sur la glace d'Ajoie (3-4 ap). Le jeune joueur a sonné la révolte seelandaise et avait logiquement le sourire après le match.
Publié: il y a 44 minutes
Écouter
Jonah Neuenschwander a marqué ses deux premiers buts chez les professionnels.
Photo: Jonathan Vallat/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

C'était presque il y a un an jour pour jour. Le 26 novembre 2024 et alors âgé de 15 ans et 8 mois, Jonah Neuenschwander faisait ses débuts en National League et énormément parler de lui. Pour son tout premier match, face au Lausanne HC, il décrochait même un assist lors de la victoire biennoise. Déjà, il s'était fait un nom.

358 jours et 26 apparitions dans l'élite plus tard, la pépite seelandaise a enfin pu lever les bras. La Raiffeisen Arena restera un endroit particulier dans sa carrière puisque c'est ici que le jeune joueur – désormais âgé de 16 ans – a inscrit son premier (et son deuxième) but dans l'élite. Il a sonné la révolte pour un HC Bienne mené 3-0, en inscrivant deux réductions du score en moins de cinq minutes, pour ramener sa formation à 3-2. Cerise sur le gâteau, son équipe s'est imposée lors de la prolongation (3-4 ap), grâce à un but de Gaëtan Haas.

Autorisé à venir à l'interview depuis qu'il a soufflé ses 16 bougies, le joueur de 1m91 avait forcément le sourire. «C'est évidemment super cool, lance-t-il. Mais je dois aussi remercier mes coéquipiers, qui ont fait du très bon travail.» Altruiste, c'est pourtant lui qui a mis un magnifique lancer dans la lucarne d'Antoine Keller pour son premier but en carrière. Le deuxième, il le doit certes à Nolan Cattin, qui s'est parfaitement battu devant la cage pour récupérer la rondelle. Mais Jonah Neuenschwander était au bon endroit au bon moment.

L'énergie du gamin de 16 ans

D'ailleurs, si le jeune joueur a débuté la rencontre entre les deux étrangers Lias Andersson et Marcus Sylvegard, il l'a continuée dès le deuxième tiers aux côtés de Nolan Cattin et Johnny Kneubuehler. «C'est un changement important qui nous a bien aidés, souligne le No 19. C'est important de savoir jouer avec tout le monde.» Du côté de Martin Filander, son entraîneur, cela a surtout servi à «trouver de la nouvelle énergie et grâce à ceci, presque toutes les lignes ont été meilleures».

Un coach suédois qui, forcément, était fier du jeune qu'il a lancé douze mois plus tôt. «C'est un super joueur et je l'adore, avoue Martin Filander. Il est très, très intelligent et évolue bien des deux côtés de la glace. Avec Johnny et Nolan, ils ont redonné de l'énergie à tout le groupe.» De son côté, Jonah Neuenschwander a pointé du doigt la confiance accordée par le staff depuis ses débuts.

L'effort collectif, mais…

Le HC Bienne avait bien besoin d'une belle histoire comme celle-ci, lui qui restait sur quatre défaites de rang en championnat. «Oh oui, il y a beaucoup de soulagement, admet Martin Filander. Surtout qu'on avait commencé le match de manière horrible. Mais on a montré qu'on avait du caractère et qu'on n'est pas victimes des résultats.»

Même si Jonah Neuenschwander tient avant tout à souligner «l'effort collectif» dans cette victoire, il ne faut pas se leurrer: si Bienne souffle un peu mieux ce jeudi matin, il le doit en grande partie à ce gamin de 16 ans. Un joueur qui, comme le veut la tradition, a pu garder la rondelle de son premier but. «Et j'ai même gardé les deux pucks», se marre-t-il. Car Jonah Neuenschwander ne se contente pas de frapper à la porte de la National League: il l'enfonce avec deux buts d'un coup, pour prouver qu'il est là pour rester.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
24
36
58
2
Lausanne HC
Lausanne HC
25
20
44
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
24
-4
42
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
24
15
41
5
ZSC Lions
ZSC Lions
24
18
41
6
EV Zoug
EV Zoug
23
4
40
7
HC Lugano
HC Lugano
24
16
40
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
24
-9
39
9
SCL Tigers
SCL Tigers
24
-5
31
10
EHC Bienne
EHC Bienne
24
-7
29
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
24
-23
28
12
EHC Kloten
EHC Kloten
24
-14
28
13
SC Berne
SC Berne
23
-10
27
14
HC Ajoie
HC Ajoie
25
-37
16
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
