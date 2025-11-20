À 16 ans, Jonah Neuenschwander a inscrit son premier (et son deuxième) but en National League, mercredi sur la glace d'Ajoie (3-4 ap). Le jeune joueur a sonné la révolte seelandaise et avait logiquement le sourire après le match.

Jonah Neuenschwander a marqué ses deux premiers buts chez les professionnels. Photo: Jonathan Vallat/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

C'était presque il y a un an jour pour jour. Le 26 novembre 2024 et alors âgé de 15 ans et 8 mois, Jonah Neuenschwander faisait ses débuts en National League et énormément parler de lui. Pour son tout premier match, face au Lausanne HC, il décrochait même un assist lors de la victoire biennoise. Déjà, il s'était fait un nom.

358 jours et 26 apparitions dans l'élite plus tard, la pépite seelandaise a enfin pu lever les bras. La Raiffeisen Arena restera un endroit particulier dans sa carrière puisque c'est ici que le jeune joueur – désormais âgé de 16 ans – a inscrit son premier (et son deuxième) but dans l'élite. Il a sonné la révolte pour un HC Bienne mené 3-0, en inscrivant deux réductions du score en moins de cinq minutes, pour ramener sa formation à 3-2. Cerise sur le gâteau, son équipe s'est imposée lors de la prolongation (3-4 ap), grâce à un but de Gaëtan Haas.

Autorisé à venir à l'interview depuis qu'il a soufflé ses 16 bougies, le joueur de 1m91 avait forcément le sourire. «C'est évidemment super cool, lance-t-il. Mais je dois aussi remercier mes coéquipiers, qui ont fait du très bon travail.» Altruiste, c'est pourtant lui qui a mis un magnifique lancer dans la lucarne d'Antoine Keller pour son premier but en carrière. Le deuxième, il le doit certes à Nolan Cattin, qui s'est parfaitement battu devant la cage pour récupérer la rondelle. Mais Jonah Neuenschwander était au bon endroit au bon moment.

L'énergie du gamin de 16 ans

D'ailleurs, si le jeune joueur a débuté la rencontre entre les deux étrangers Lias Andersson et Marcus Sylvegard, il l'a continuée dès le deuxième tiers aux côtés de Nolan Cattin et Johnny Kneubuehler. «C'est un changement important qui nous a bien aidés, souligne le No 19. C'est important de savoir jouer avec tout le monde.» Du côté de Martin Filander, son entraîneur, cela a surtout servi à «trouver de la nouvelle énergie et grâce à ceci, presque toutes les lignes ont été meilleures».

Un coach suédois qui, forcément, était fier du jeune qu'il a lancé douze mois plus tôt. «C'est un super joueur et je l'adore, avoue Martin Filander. Il est très, très intelligent et évolue bien des deux côtés de la glace. Avec Johnny et Nolan, ils ont redonné de l'énergie à tout le groupe.» De son côté, Jonah Neuenschwander a pointé du doigt la confiance accordée par le staff depuis ses débuts.

L'effort collectif, mais…

Le HC Bienne avait bien besoin d'une belle histoire comme celle-ci, lui qui restait sur quatre défaites de rang en championnat. «Oh oui, il y a beaucoup de soulagement, admet Martin Filander. Surtout qu'on avait commencé le match de manière horrible. Mais on a montré qu'on avait du caractère et qu'on n'est pas victimes des résultats.»

Même si Jonah Neuenschwander tient avant tout à souligner «l'effort collectif» dans cette victoire, il ne faut pas se leurrer: si Bienne souffle un peu mieux ce jeudi matin, il le doit en grande partie à ce gamin de 16 ans. Un joueur qui, comme le veut la tradition, a pu garder la rondelle de son premier but. «Et j'ai même gardé les deux pucks», se marre-t-il. Car Jonah Neuenschwander ne se contente pas de frapper à la porte de la National League: il l'enfonce avec deux buts d'un coup, pour prouver qu'il est là pour rester.