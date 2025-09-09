L'un a 18 ans et est gardien de but, l'autre 16 ans et est attaquant. Ensemble, les frères Elijah et Jonah Neuenschwander sont deux des plus grands talents de hockey de Suisse. Blick leur a rendu visite dans la maison familiale à Orpond, dans le canton de Berne.

1/5 Le gardien de Fribourg Elijah Neuenschwander (à g.) et son frère biennois Jonah. Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

D'un côté, il y a Jonah Neuenschwander. Ce gamin qui a fait ses débuts en Ligue nationale à Bienne en novembre dernier à l'âge de 15 ans et qui a immédiatement fait sensation. «J'avais des fourmillements dans le ventre. Mais ensuite, j'ai simplement joué comme je sais le faire», se souvient Jonah, qui était encore loin de la scène médiatique à l'époque. Mais désormais, à 16 ans, il peut officiellement donner des interviews.

Un mois plus tard, il participe au championnat du monde des moins de 20 ans. Ce fut une sensation encore plus grande. «Tout s'est passé si vite que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de réfléchir à ce qui se passait», avoue-t-il, avec un peu de recul. En fin de saison, l'attaquant a également participé au championnat du monde des moins de 18 ans. Au total, il dispute 97 matches au cours de la saison écoulée.

Lancé dans l'aventure NHL sans équipement

Et de l'autre côté, il y a Elijah Neuenschwander, 18 ans, qui est actuellement gardien de l'équipe nationale M20. Sous contrat avec Fribourg Gottéron, il a fait ses début la saison dernière sous les couleurs de Coire où il avait été prêté. En juin, le portier est drafté par les Anaheim Ducks au 4e tour. «Je rêvais déjà de voir un jour mon nom être appelé lorsque j'étais petit. C'est une confirmation du travail accompli jusqu'à présent», raconte-t-il.

La NHL est son objectif, mais il est conscient qu'il lui reste encore beaucoup de travail à accomplir: «Actuellement, je ne suis ni en NHL, ni un gardien titulaire en National League ou même en Swiss League».

Il a tout de même pu vivre son rêve une première fois juste après la draft. Le jeune gardien a participé au camp de détection des Ducks... non sans quelques mésaventures. En effet, ses bagages ne sont dans un premier temps pas arrivés en Californie. Pour lui permettre de jouer, on lui a donné sur place l'équipement de John Gibson (32 ans), le gardien de longue date d'Anaheim. «C'est l'horreur pour un gardien de but de ne pas avoir son propre équipement. Mais j'étais tellement impatient que cela n'a pas eu d'importance», témoigne Elijah.

La facilité avec laquelle il a géré la situation a également dû plaire aux responsables des Ducks. Elijah est plus calme et plus patient que son frère, ce qui convient parfaitement au poste de gardien de but.

Enfants déjà, ils voulaient devenir pros

Ces derniers mois ont été mouvementés chez la famille Neuenschwander. «Parfois, c'est presque surréaliste. Mais cela nous a rendus très fiers en tant que parents», explique le père, Sascha Neuenschwander (50 ans). En raison de leur train de vie différents, il est rare que les deux fils soient ensemble chez leurs parents à Orpond près de Bienne, comme ce dimanche de fin août. Pour l'occasion, les deux frères, très complices, se sont affrontés dans un match de ping-pong. «Pour la petite histoire, c'est moi qui ai gagné», exulte finalement Elijah avec un grand sourire.

Les Neuenschwander sont deux talents exceptionnels du hockey suisse. Elijah comme gardien de but, Jonah comme attaquant. Sascha, le père, ne peut pas vraiment expliquer le talent de ses fils, sa propre carrière de hockeyeur ayant été courte et peu fructueuse. Mais ses garçons ont très tôt fait part de leur souhait de devenir un jour professionnels: «Ils ont fait preuve d'un énorme engagement dès le début et ont travaillé pour cela».

Pour Sascha et son épouse Marie-Lise, la priorité n'est pas que leurs garçons deviennent des stars, mais qu'ils soient heureux dans leur vie et puissent réaliser leurs rêves. Elijah et Jonah ont également une sœur cadette, Anna-Lena, âgée de 13 ans, dont la passion est le dressage.

Un ancien gardien de NHL forme le talent biennois

Le chemin d'Elijah l'a mené, à 16 ans, de son Seeland natal à Fribourg Gottéron. «J'avais le sentiment que j'avais besoin de quelque chose de nouveau pour passer au niveau supérieur», explique-t-il.

Pourtant, ses débuts ont été difficiles: «Au début, je ne mangeais que des pizzas surgelées, jusqu'à ce que je tombe malade. J'ai alors laissé tomber», raconte-t-il avec un sourire. Le gardien de l'équipe nationale des moins de 20 ans ne tarit pas d'éloges sur l'ancien gardien de NHL David Aebischer (47 ans), qui l'a pris sous son aile en tant qu'entraîneur des gardiens. Pour la saison à venir, il est, comme la précédente, prêté à Coire en Swiss League, où il se plaît beaucoup.

Après la sélection en NHL et le camp avec Anaheim, sa médiatisation a quelque peu diminué. Mais cela ne le dérange pas, bien au contraire: «C'est comme s'il avait besoin de se retirer dans l'ombre pour pouvoir continuer à se développer. À Coire aussi, on travaille de manière très professionnelle sous la direction des frères Von Arx».

Jeune, mais humble et mature

Pendant ce temps, Jonah espère continuer à participer à des matches de National League, à se développer de la même manière. «Et si je pouvais marquer mon premier but, ce serait un moment génial».

Il y a une chance que les frères Neuenschwander, qui suivent une école de commerce en plus du hockey sur glace, puissent à nouveau participer ensemble au Mondial des moins de 20 ans. Pourtant, c'est leur maturité à un si jeune âge qui étonne en discutant avec eux. L'humilité est un thème récurrent chez eux. Jonah raconte comment, après le battage médiatique autour de lui, de nombreux camarades de classe ont cherché à l'approcher, «j'étais soudain le centre de l'attention», dit-il en riant. Mais cela s'est ensuite calmé, «pour moi, rien n'a changé».

Même si les fistons ont des destins exceptionnels, les Neuenschwander d'Orpond restent une famille finalement normale. Et pourtant, avec deux grands talents du hockey, beaucoup de choses sont différentes chez eux.