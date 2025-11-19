Bienne renverse Ajoie grâce à un gamin de 16 ans

Mené 3-0, le HC Bienne est parvenu à revenir avec deux points de son déplacement dans le Jura. Face à Ajoie, les Seelandais se sont imposés en prolongation. Gaëtan Haas a inscrit le but décisif.

Le temps réglementaire n'a pas suffi à départager Ajoie et Bienne. Photo: Jonathan Vallat/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Au même moment où les premiers flocons tombaient sur Porrentruy, Ajoie et surtout Bienne étaient en pleine tempête. Ce mercredi, les deux derniers de National League s'affrontaient dans un duel de la peur. Si les Jurassiens, malgré quatre points récoltés le week-end dernier à Lausanne et face à Genève, sont presque certains de jouer le play-out le printemps prochain, les Seelandais pourraient bien les accompagner. C'est en tout cas la direction qu'ils prenaient avant cette rencontre, eux qui avaient perdu huit de leurs dix dernières rencontres.

Clairement en crise, la troupe de Martin Filander ne s'est de loin pas rassurée au moment de la première sirène. Le score sur le vidéotron du HCA affichait un score de 2-0 en faveur des Vouivres, et ce n'était de loin pas immérité. C'est tout d'abord Gaël Christe… joueur appartenant à Bienne, qui a ouvert la marque, d'un tir qui crucifiait Harri Säteri (13e). Dans la foulée, Kevin Bozon décalait parfaitement Jerry Turkulainen, qui doublait la mise pour Ajoie (15e). Mieux pour les Jurassiens, à peine de retour des vestiaires, ils pouvaient inscrire le troisième. 23 secondes après le début du tiers médian, Anttoni Honka lançait parfaitement au fond des filets. Passeur, Kevin Bozon aurait même pu se transformer en buteur mais le Français à licence suisse a raté son 1 contre 1 face à Harri Säteri (24e).

Un jeune de 16 ans relance la partie

Et Bienne dans tout cela? Pas grand-chose à se mettre sous la dent, jusqu'à la 26e minute. Après 182 minutes et 28 secondes sans inscrire le moindre but, les Seelandais ont enfin pu faire trembler les filets. Ils le doivent au (très) jeune Jonah Neuenschwander qui, à 16 ans, 8 mois et 9 jours, a inscrit le premier but de sa carrière chez les adultes, en ajustant parfaitement la lucarne d'Antoine Keller. C'est d'ailleurs la première fois sous les couleurs ajoulotes que le portier français est battu (26e). Malgré le coach challenge demandé par le banc jurassien pour un éventuel hors-jeu, le goal était validé, faute d'images concluantes.

Le No 19 a même doublé son total de buts en carrière, lui qui était au bon endroit sur un rebond accordé par le portier adverse. Jonah Neuenschwander avait relancé la partie et son HC Bienne (31e). Mais, encore fragile, l'équipe seelandaise a failli craquer, notamment sur un lancer sur le poteau de Frédérik Gauthier (34e).

Gaëtan Haas buteur décisif

Dans le troisième tiers, Gaëtan Haas et Cie ont eu une opportunité en or de revenir au score. Après une charge du coude à hauteur de la tête, Jérémy Wick a été envoyé prématurément sous la douche (45e). Avec cinq minutes en supériorité numérique, Bienne voulait évidemment égaliser. Et Marcus Sylvegard ne s'en est pas fait prier, balançant un pétard dans la lucarne d'Antoine Keller (47e). Malgré quelques situations chaudes, le portier ajoulot a tenu.

Tendu, ce derby n'allait finalement accoucher d'aucun vainqueur dans le temps réglementaire. Pourtant, Sylvegard a de nouveau eu une belle opportunité, seul face au portier adverse (58e). En prolongation, Gaëtan Haas a profité d'un rebond accordé par Antoine Keller pour pousser le puck au fond des filets, avec une belle pirouette. Et permet à son équipe de quitter la 13e place du classement.