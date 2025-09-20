Titulaire face à Lausanne puis Genève, Loïc Galley enchaîne les derbys avec Fribourg Gottéron. À 23 ans, le jeune gardien s’affirme derrière Reto Berra, malgré deux défaites qui ne ternissent pas ses prestations.

Loic Galley a connu sa deuxième titularisation de la saison jeudi aux Vernets. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Du haut de ses 23 ans, Loic Galley change gentiment de dimension à Fribourg Gottéron. Jeudi soir aux Vernets, le gardien a connu sa deuxième titularisation de la saison, à nouveau lors d'un derby romand. Preuve que Roger Rönnberg et son staff comptent sur leur jeune portier, lequel se trouve en concurrence avec le très expérimenté Reto Berra.

«On parle beaucoup avec Reto, c’est super, explique le Fribourgeois. On a de bons échanges, on essaie de bâtir une petite équipe de gardiens pour aller de l’avant et donner confiance à l’équipe afin de gagner des matches.»

Un bon match mal récompensé

Aligné donc face à Lausanne (5-1) et Genève (3-2), Loic Galley n'a toutefois pas encore connu la victoire. Il s'est néanmoins distingué par plusieurs arrêts importants, notamment face au GSHC jeudi. Le Fribourgeois a en effet longtemps repoussé l'échéance.

Notamment en «volant» un but à Josh Jooris qui, seul devant lui, pensait avoir fait le plus dur et s'apprêtait à aller fêter l'ouverture du score avec ses fans (15e). Sauf qu'un splendide arrêt de la mitaine, confirmé par les arbitres après visionnage des images, le stoppait dans son élan. «C’était limite, mais non, ce n'est pas entré», souriait, gêné, le portier des Dragons. Quelques minutes plus tard, Loic Galley s'interposait encore face à Sakari Manninen du bloqueur. Deux arrêts de grande classe qui en disent long sur le potentiel de l'ancien international suisse M20.

«C'est beaucoup d'émotions»

Mais il y a encore du travail pour le Fribourgeois, pas exempt de tout reproche sur le 1-1 et le but de la victoire de Vincent Praplan. «J’ai essayé de garder l’équipe dans le match, de pousser vers l’avant pour qu’on marque un ou deux goals et qu’on prenne les trois points. Malheureusement, ça s’est terminé autrement», regrettait-il en zone mixte.

Les sentiments qui le traversent doivent tout de même être compliqués à gérer. Entre joie de pouvoir défendre le filet de son club formateur et déception de ne pas encore avoir pu fêter un succès avec le reste de l'équipe. «C’est clair que c’est beaucoup d’émotions, surtout de jouer des derbys romands. Ça donne plus d’envie, plus de motivation. Après, ça reste une rencontre comme les autres et le but, c’est de prendre les trois points.» Prochaine étape pour Loic Galley et Fribourg Gottéron: samedi soir avec la réception de Langnau (19h45).