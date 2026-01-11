Pour la réception de Fribourg, l'entraîneur du LHC Geoff Ward a décidé de remanier ses lignes offensives. Un pari qui ne s'est pas avéré gagnant, les Lions concédant leur quatrième défaite de rang (0-4).

Matthias Davet

Sans doute que quelques supporters du LHC ont, aux alentours de 18h, rechargé la page qui leur offrait le line-up de leur équipe. Y avait-il un bug au sein des lignes offensives? Un retour à la ligne qui se serait glissé par mégarde? Non, c'est bien Geoff Ward qui a décidé que, après trois défaites de rang et pour la réception de Fribourg, il fallait changer quelque chose.

Ainsi, le coach canadien a offert un alignement inédit de son équipe face aux Dragons. Le duo Czarnik-Caggiula était séparé. Floran Douay devait accompagner Théo Rochette et Damien Riat, tandis que Makai Holdener était aligné aux côtés de Ryan Spooner et Drake Caggiula. «Ce n'était pas un coup de semonce, tient à préciser le technicien après la rencontre. Parfois, il faut changer des choses lorsque ça stagne. J'ai voulu rajouter un peu de taille sur les quatre lignes.» Des rôles qui ont, par exemple, été dévolus à Floran Douay ou Ahti Oksanen.

Un bon début de match… puis de la difficulté

Dans un premier temps, on aurait pu penser que ce coup de poker était parfait. Trois des quatre lignes se sont procuré une belle occasion en tout début de match (Fuchs, 4e; Caggiula, 5e; Zehnder, 6e). Puis, par la suite, plus grand-chose. Il a fallu attendre la dernière période pour que le LHC se porte à nouveau à l'attaque de manière insistante. Il n'était d'ailleurs pas loin d'égaliser, avant que Jacob de la Rose ne porte un coup de massue en contre et n'offre la victoire aux Dragons (55e).

«Je ne suis pas tant déçu avec ces changements, conclut Geoff Ward. En face, Reto Berra a fait de bons arrêts et ils ont marqué sur leur power-play, ce qu'on n'a pas su faire.» Malgré trois opportunités, les Dragons ont effectivement eu de la peine à se montrer dangereux avec un homme de plus sur la glace.

Un manque d'automatismes?

Cela ne change toutefois pas le fait que Lausanne a eu besoin de deux tiers pour se mettre en jambes dans ce nouveau dispositif. «Je l'ai appris en arrivant tout à l'heure à la patinoire mais, je ne pose pas trop la question avec qui je joue, détaille Floran Douay. Peu importe avec qui, il faut être prêt.» Ça, c'est en théorie.

Dans la pratique, les automatismes ne sont pas là directement. «Oui, c'est clair, mais on s'entraîne toute l'année ensemble, tempère le Français du LHC. Je connais les forces et les faiblesses de mes coéquipiers.»

Si la nouveauté n'est donc pas une excuse, comment expliquer que quelques passes vaudoises étaient plus imprécises que d'habitude? «Certains joueurs manquent de confiance et on serre un peu plus la canne, c'est plus difficile de faire une passe à cinq mètres ou de tirer rapidement», analyse Geoff Ward.

Si l'on veut voir le verre un tant soit peu plein du côté des Lions, on peut se raccrocher au fait que la dernière période a été plutôt bonne. «Si on marque le 1-1, la rencontre peut basculer, ajoute Floran Douay. On doit encore s'améliorer mais ça reste des petits détails.» Des imperfections qu'il faudra vite gommer, les derniers matches arrivant rapidement.

De nouveaux leaders dans le vestiaire

Pour le faire, Geoff Ward compte sur ses vétérans dans le vestiaire. Des joueurs comme Ken Jäger, Damien Riat, Jason Fuchs ou Aurélien Marti qui étaient déjà là à son arrivée. «Ils doivent s'améliorer et apprendre cette leçon aux jeunes joueurs, souffle le coach ontarien. Tous doivent apprendre que cette partie de l'année est différente.»

La saison dernière, le LHC pouvait compter sur un vestiaire avec une belle expérience, à l'image de Michael Raffl, Joël Genazzi ou Andrea Glauser. Ces joueurs sont partis. «Ça prend parfois du temps pour certains d'être confortables dans un rôle de leader, admet Geoff Ward. Mais chaque année est une nouvelle aventure et il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait de bien.»

«Je prends un match à la fois»

La «crise» actuelle n'en est donc pas vraiment une du côté de la Vaudoise aréna. Le LHC veut toutefois retrouver la route du succès, idéalement le plus rapidement possible, à savoir mercredi contre Genève. «Il faut juste une victoire pour sortir la tête de l'eau, peu importe la manière», s'exclame Floran Douay.

De son côté et comme à son habitude, son entraîneur reste extrêmement calme, en toute circonstance: «Je ne compte pas les six défaites en sept rencontres personnellement. Je prends un match à la fois.» Avant, de rappeler quand même, qu'avant cette série de défaites, Lausanne restait sur dix victoires en douze sorties.