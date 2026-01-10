Fribourg plonge un peu plus Lausanne dans la crise

Face à Fribourg, le Lausanne HC a conclu une semaine à zéro point (0-4). Les Lions vont mal, eux qui ont concédé six défaites sur les sept derniers matches.

Après cinq défaites en l'espace de six rencontres, Geoff Ward a décidé de prendre le lion par la crinière. Pour la réception de Fribourg, le coach du Lausanne HC a brassé ses lignes offensives. Par exemple, Makai Holdener s'est retrouvé avec Drake Caggiula et Ryan Spooner tandis que Floran Douay évoluait aux côtés de Théo Rochette et Damien Riat.

Un choix qui, rapidement, aurait pu se montrer payant pour les Vaudois. Après avoir galvaudé un power-play, ils sont montés en puissance. Entre la 4e et la 6e minute, ils ont eu trois très belles occasions. D'abord, Jason Fuchs a réalisé une belle percée, avant que Drake Caggiula ne rate son 1 contre 1 face à Reto Berra. Finalement, c'est Yannick Zehnder qui aurait pu ouvrir la marque, mais le portier fribourgeois disait non.

Après ce passage à vide, Fribourg s'est réveillé. Les Dragons ont d'abord trouvé la barre transversale de Connor Hughes, sur un tir de Kevin Nicolet (8e). À force de pousser, ils sont parvenus à ouvrir la marque à 5 contre 4. Lancé, Ludvig Johnson a vu son tir être bloqué par un Lausannois. Mais Attilio Biasca était au rebond et pouvait glisser la rondelle au fond (14e). Directement après ce premier but, Samuel Walser était proche d'aggraver le score.

Touché, Lausanne s'est encore procuré une action, profitant que Yannick Rathgeb fasse tomber Reto Berra. Mais le gardien zurichois était de retour sur ses jambières pour détourner le lancer d'Austin Czarnik (17e).

Un deuxième tiers fermé

En deuxième période, Lausanne a aussi eu rapidement l'occasion de marquer, puisqu'il a évolué en power-play. Si celui-ci était bien meilleur que le tout premier, notamment grâce à deux actions d'Ahti Oksanen, le LHC avait encore de la peine.

Seul, Samuel Walser trouvait le filet extérieur de Connor Hughes (24e). Le reste du tiers médian a été plutôt fermé, les deux gardiens n'ayant pas d'immense sauvetage à réaliser.

La délivrance par Jacob de la Rose

Alors que Lausanne se dirigeait vers une sixième défaite en sept matches, le public de la Vaudoise aréna a joué son rôle de sixième homme. Il a poussé ses joueurs vers l'égalisation. Théo Rochette a eu deux belles opportunités. D'abord, il était parti pour aller affronter seul Reto Berra. C'était sans compter sur l'exceptionnel retour de Michael Kapla, qui a freiné les ardeurs du No 90 lausannois (46e). Puis, en bonne position, le jeune attaquant a manqué le cadre sur un tir puissant (53e).

Acculé, Fribourg a décidé de prendre un temps-mort pour se donner de l'air. Une excellente décision de la part de Roger Rönnberg puisque, dans le foulée, Jacob de la Rose partait seul en contre et offrait le but du break à Gottéron (55e). 39 secondes plus tard et en contournant la cage, Samuel Walser inscrivait la réussite du K.O. Dans la cage vide, Maximilian Streule a scellé le score (58e).

Quatre défaites de rang, six sur les sept derniers matches. Autant dire que Lausanne vit une période très compliquée actuellement. Problème pour les Lions? Ils ont un autre derby à jouer mercredi, face à un Genève-Servette qui, au contraire, est sur un trend plus que positif. Quant à Fribourg, son prochain match aura lieu samedi prochain, avec la réception de Bienne.