Arrivé fin janvier dans un climat tendu, Christian Dubé a redonné confiance et points au HC Bienne. Officiellement maintenus après leur succès à Berne (3-2) samedi, les Seelandais, désormais dixièmes, regardent vers les play-in.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le fait est passé complètement inaperçu dans l'euphorie de la victoire (3-2) biennoise à l'Allmend ce samedi, mais les mathématiques ne mentent pas: ce succès permet au HC Bienne d'être officiellement maintenu en National League. Ambri ne peut en effet officiellement plus revenir sur les Seelandais, mais Christian Dubé n'était pas très intéressé par cette donnée à l'heure de l'interview d'après-match avec Blick.

«Je ne vois pas les choses comme ça. Je n'y avais même pas pensé», a répondu l'entraîneur du HC Bienne, dans une certaine forme de logique. Il n'empêche: avant qu'il prenne la direction du club seelandais, certaines personnes dans l'entourage du club n'excluaient pas du tout la possibilité d'un barrage de tous les dangers face à Ajoie. Il ne faut pas ici exagérer: Bienne n'était pas au bord du gouffre et aux portes de la Swiss League avant l'arrivée de Christian Dubé le 21 janvier, mais l'atmosphère était bien moins positive qu'aujourd'hui.

Genève, Langnau et Davos pour finir

Toni Rajala et ses coéquipiers sont en effet passés dixièmes pour la première fois depuis une éternité et il ne tient désormais qu'à eux de conserver ce rang synonyme de play-in. Jeudi à Genève (5e), samedi à domicile contre Langnau (11e) et le lundi suivant à Davos (1er): tel est le programme restant et il ne faut pas être un grand connaisseur du hockey pour saisir toute l'importance de la réception des Tigres.

Grand artisan de la victoire de ce samedi avec son ouverture du score (après 30 secondes de jeu!) et grâce à sa passe décisive magique pour Lias Andersson à trois minutes de la fin, Fabio Hofer était bien sûr heureux au sortir de la glace. «On vient d'apprendre qu'on était repassés dixièmes, c'est très bien. On veut rester sur la barre», affirmait l'international autrichien, lequel a été le grand monsieur de cette rencontre.

«Le premier but est un peu curieux, mais il compte», souriait-il, tandis que l'action du 3-2 est absolument superbe et ne doit rien au hasard. «Toni me donne une bonne passe et ensuite, mon premier réflexe est de tirer. Je m'apprête à le faire, mais je vois Lias bien placé et j'ai bien fait. Honnêtement, c'est une belle action de nous tous.»

Si ce but a offert la victoire au HC Bienne, rien n'a évidemment été simple dans ce qui a été une véritable bataille de tous les instants à l'Allmend. Les Seelandais ont notamment réussi à tuer trois pénalités consécutives au cours du deuxième tiers, même si Berne a réussi à marquer un but, finalement annulé pour obstruction sur Harri Säteri. «Le point positif, c'est que notre box-play a bien fonctionné, mais cela prend de l'énergie de défendre pendant trois infériorités numériques. Berne nous a dominé dans ce tiers intermédiaire, mais aussi au dernier», relevait Fabio Hofer avec autant de lucidité que sur la glace.

Bienne reprend l'autoroute à chaque fois avec quelque chose

Bienne, en grande difficulté à l'extérieur en début de saison, a complètement changé d'approche depuis l'arrivée de Christian Dubé. Les Seelandais ont d'abord pris un point à Lausanne, puis un autre à Kloten, avant d'en engranger deux à Lugano, puis les trois de ce samedi à Berne. En d'autres termes, le bus du HC Bienne version Christian Dubé ne reprend jamais l'autoroute sans point dans la soute.

Qu'a changé le technicien pour faire revivre cette équipe? «J'essaie de donner confiance aux joueurs, tout simplement. Je veux leur faire comprendre que ce sont des bons joueurs de hockey.» Et sur le plan tactique? «J'ai changé quelques choses dans le système.» Les résultats sont là et il s'en réjouit. «Le message semble bien passer», confirme-t-il en toute modestie.

Rodwin Dionicio recadré en plein match

En parlant de message, une scène étonnante a eu lieu en fin de deuxième tiers, alors que Rodwin Dionicio venait de quitter la glace après un shift particulièrement compliqué de sa part, marqué par une passe ratée en power-play. L'entraîneur-assistant Beat Forster a alors parlé de manière assez véhémente avec le jeune défenseur, puis Christian Dubé est venu carrément s'asseoir à côté de lui, alors que le jeu continuait juste devant eux sur la glace.

Qu'a-t-il à son talentueux, mais parfois fantasque, défenseur? «De se concentrer, de revenir à son match et de ne pas perdre d'énergie à parler avec les arbitres ou avec d'autres personnes», répond l'entraîneur du HC Bienne, avant d'ajouter dans un petit sourire: «Je lui ai simplement dit comment je voyais les choses.»

Rodwin Dionicio a du talent, c'est sûr, mais son style de jeu fait parfois courir des risques inutiles au HC Bienne et Christian Dubé a une mission claire avec lui: qu'il puisse conserver ses qualités tout en épurant son jeu et en gagnant en maturité. Pour ce faire, le technicien est prêt à faire preuve de psychologie, mais aussi de fermeté quand la situation l'exige.