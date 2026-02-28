La blessure de Robin Grossmann, le but du super-talent Jonah Neuenschwander, Bienne qui laisse filer la victoire... La soirée a été agitée dans le Seeland. Christian Dubé aimerait voir son équipe changer de mentalité. Prochaine étape, ce samedi soir à Berne.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Robin Grossmann avait retrouvé du temps de jeu et un rôle important dans l'alignement depuis l'arrivée au HC Bienne de Christian Dubé, mais le coach risque bien d'être privé de son défenseur de 38 ans dans les prochaines semaines. Visiblement touché à l'épaule, l'expérimenté Argovien a certes quitté la glace sur ses patins, mais c'est sur une civière qu'il est passé devant les médias quelques minutes plus tard. «Je ne l'ai pas vu après le match, je ne peux rien vous dire de plus», a réagi Christian Dubé, préoccupé par l'état de santé d'un joueur qu'il apprécie beaucoup.

Bienne a subi deux coups durs ce vendredi, avec la blessure de Robin Grossmann, mais aussi bien sûr cette défaite largement évitable face à Zoug (2-3) en ayant mené deux fois au score. Il s'agit de la deuxième fois seulement (en sept matches) que Bienne repart sans point d'un match dirigé par son nouvel entraîneur. «On a livré un très bon match, mis à part les cinq premières minutes du deuxième tiers», relève Christian Dubé.

Des erreurs qui coûtent cher

«On a dominé le troisième tiers, mais on n'a pas su relever du 2-2 encaissé juste après avoir marqué le 2-1», grince-t-il, assurant que son équipe doit encore progresser en ce qui concerne la mentalité. «On n'est pas encore une équipe qui a appris à gagner, voilà le constat. On a mis beaucoup d'énergie ce vendredi, on a fait un match, on aurait très bien pu l'emporter, mais on a fait des erreurs qui nous coûtent cher.»

La bonne nouvelle du soir, car il y en a eu, vient des autres patinoires où Langnau (devant) et Ambri (derrière) ont perdu. Tout reste donc possible en vue des play-in et la barre des play-out ne se rapproche pas. Christian Dubé avait vu ces résultats avant de venir se présenter à la presse et les a aussi apprécié. «Oui, cela laisse tout ouvert. Maintenant, on doit aller jouer un bon match samedi à Berne. On ne va rien lâcher. J'ai dit aux gars déjà qu'on devait jouer de la même manière, mais en étant plus disciplinés.»

Avec Jonah Neuenschwander, tout est une question d'équilibre

Ce vendredi soir a également été marqué par le but de Jonah Neuenschwander, ce super talent de 16 ans qui impressionne à chaque sortie. Comment Christian Dubé, riche de son immense expérience, l'encadre-t-il au quotidien pour l'emmener, un jour pas si lointain, en NHL? «En lui montrant ce qu'il peut mieux faire, où il doit s'améliorer, tout en l'encourageant à continuer à vouloir créer et jouer offensif. Il a beaucoup de responsabilités dans l'équipe, il a un talent extraordinaire.» Tout est une question d'équilibre. Et si ce jeune homme continue à écouter et à progresser, tout en conservant ses qualités, le hockey suisse tient sans aucun doute un joueur majeur pour les années à venir.