Trouver le bon entraîneur n'est pas une mission aisée, même pour le CP Berne, qui cherche la perle rare depuis son dernier titre de champion en 2019. Une piste pourrait mener du côté de Genève. Une autre à Fribourg.

Stephan Roth

Le CP Berne n’a toujours pas communiqué le nom de l’entraîneur qui sera à la bande la saison prochaine. Et rien ne presse vraiment: l’ossature de l’équipe est déjà en place, à l’exception des postes d’étrangers et des gardiens.

Dix ans après avoir conduit les Bernois in extremis en play-off avant de les mener du 8e rang au titre, Lars Leuenberger attend toujours l’opportunité que Marc Lüthi – aujourd’hui sur le départ – lui aurait jadis laissée entrevoir. Pourtant, son nom ne semble pas non plus figurer en haut de la liste.

Installé à Berne, où ses fils évoluent dans le mouvement junior des Ours, le Saint-Gallois avait pourtant rappelé son savoir-faire il y a un an: arrivé à Fribourg après le licenciement de Christian Dubé, il avait stabilisé Gottéron puis sorti… le CP Berne en quart de finale. Il savait alors qu’il redeviendrait assistant avec l’arrivée déjà actée de Roger Rönnberg. Mais Lars Leuenberger n’a jamais caché son ambition de redevenir entraîneur principal.

Ville Peltonen, un CV d’entraîneur encore léger

Ces dernières semaines, le nom de Ville Peltonen revenait avec insistance. L’intérêt semble toutefois s’être refroidi. Le Finlandais connaît la maison: assistant de Kari Jalonen, il était sur le banc lors du titre de 2017, la dernière saison de joueur de l’actuel directeur sportif Martin Plüss, puis en 2017/18.

Ensuite, Ville Peltonen a voulu voler de ses propres ailes. Avec un succès relatif. À Lausanne, il a été remercié durant sa deuxième saison, juste avant la fin de la saison régulière. De retour en Finlande, il a terminé 5e, 6e, 6e et 4e avec l’IFK Helsinki, n’atteignant qu’une seule fois les demi-finales.

Cette saison, il a rejoint Genève-Servette comme coach assistant, avant de se retrouver propulsé en première ligne après le licenciement de Yorick Treille. Il a réussi à canaliser les fortes fluctuations d’une équipe talentueuse mais imprévisible. Le rendement comptable, en revanche, n’a guère évolué. À Genève, l’ère Sam Hallam s’ouvrira la saison prochaine.

Reste une question: Ville Peltonen a-t-il le profil pour le défi bernois? En Finlande, sa réputation de technicien très théorique, friand de longues séances vidéo, lui colle à la peau.

Le fantasme nord-américain

À Berne, beaucoup rêvent d’un entraîneur charismatique, capable d’insuffler énergie et émotions à un hockey dynamique. Le fantasme mène souvent vers l’Amérique du Nord. Mais les profils prometteurs visent d’abord la NHL, dont le marché des entraîneurs ne se décante généralement qu’en été.

Le CP Berne peut-il se permettre d’attendre? Et surtout, osera-t-il confier son banc – avec l’obligation de résultats immédiats – à un coach sans expérience européenne? L’exemple Guy Boucher en 2014 reste dans toutes les mémoires.

Si la piste idéale ne se concrétise pas, une solution transitoire n’est pas à exclure. Heinz Ehlers, qui envisageait un retour au Danemark, entretient le flou. Mais au vu des trop nombreuses prestations ternes à domicile – comme encore récemment contre Kloten (1-2 ap) –, une saison supplémentaire du très pragmatique Danois ne serait acceptable aux yeux du public qu’à une condition: décrocher au minimum une qualification pour les play-off.