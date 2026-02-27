Bienne a eu droit à un éclair de son super-talent, en vain

Bienne s'est incliné sur sa glace face à Zoug (2-3) ce vendredi et ce revers est très frustrant pour les hommes de Christian Dubé, qui auraient pu l'emporter. Le but splendide du super-talent seelandais Jonah Neuenschwander n'est qu'une bien maigre consolation.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

6497 spectatrices et spectateurs, dont 200 venus de Zoug, une belle ambiance, un tifo de fort bon aloi («Même les eaux les plus agitées ne nous ont jamais arrêtés»)... et une défaite: voilà le bilan de la soirée biennoise, qui avait bien commencé, mais s'est mal terminée ce vendredi. Ce revers face à Zoug (2-3) ne compromet certes en rien la participation aux play-in, l'objectif de cette fin de saison, mais il y avait sans doute des points à prendre dans cette partie que les Biennois auraient largement pu emporter.

Petr Cajka trompe Leonardo Genoni

Bienne s'est créé la première grosse occasion de la soirée à la 10e, Mark Sever servant très bien Gaëtan Haas, lequel aurait pu (dû?) ouvrir la marque sans un miracle de Leonardo «Jésus-Christ» Genoni, de loin pas le premier de sa carrière. Les Seelandais ont cependant ouvert la marque de manière méritée quelques secondes plus tard, Petr Cajka inscrivant son neuvième but de la saison d'une frappe sèche (11e, 1-0). Cette fois-ci, Leonardo Genoni redevenait humain.

Les hommes de Christian Dubé ont tenu leur avantage jusqu'à la première pause, mais ont concédé l'égalisation après 32 secondes dans le tiers intermédiaire, Lukas Bengtsson inscrivant le 1-1 d'entrée. Le score en restait là après quarante minutes dans un match globalement équilibré (20-18 aux tirs pour Zoug après deux tiers).

Bienne a pris l'avantage grâce à un exploit individuel de Jonah Neuenschwander à la toute fin d'une pénalité infligée à Linus Hultström au début du troisième tiers (42e). Il restait en effet trois secondes à purger au Suédois lorsque le super talent biennois s'est échappé en direction de la cage de Leonardo Genoni et a pu le tromper. Quel caractère, quel coup de patin, quel but! Ce garçon d'à peine 16 ans a décidément quelque chose de spécial et personne ne l'a évidemment découvert ce vendredi soir. Il s'agissait du cinquième but de la saison pour celui dont l'avenir s'écrit très probablement loin de la Suisse.

Le public biennois fâché contre les arbitres

Il n'a cependant pas fallu longtemps à Zoug pour égaliser une deuxième fois, le tir de Nando Eggenberger trompant Harri Säteri à la 45e (2-2) alors que Bienne évoluait une fois encore avec un homme de moins, Yannik Burren cette fois. Le public seelandais commençait alors à gronder, estimant que Miroslav Stolc et Daniel Stricker étaient un peu trop permissifs avec les Zougois et globalement injustes envers ses favoris.

Robin Grossmann sort blessé à l'épaule

Zoug passait tout proche du but de la victoire à la 50e sur une échappée solitaire du Top-Scorer Dominik Kubalik, mais Harri Säteri se montrait le plus fort et sortait vainqueur de son duel. Ce n'était malheureusement pour Bienne que partie remise, Mike Küenzle inscrivant le 3-2 pour les Zougois à la 54e, alors que Robin Grossmann, visiblement touché à l'épaule, venait de sortir blessé sous les ovations et les encouragements du public biennois.

Bienne s'est donc incliné devant son public ce vendredi, mais peut se consoler en voyant les autres résultats: Langnau a en effet également perdu, ce qui signifie que les play-in sont toujours dans le viseur, tandis qu'Ambri, sous la barre, s'est aussi incliné. Statu quoi donc. Prochaine étape pour les hommes de Christian Dubé, samedi déjà à Berne. Pas le temps de réfléchir!