Bienne sort vainqueur de la bataille de l'Allmend

Le HC Bienne a pris trois points immensément importants sur la route des play-in en allant s'imposer 3-2 à l'Allmend ce samedi face au CP Berne! Fabio Hofer, après avoir ouvert le score, a offert le but de la victoire à Lias Andersson à trois minutes de la fin.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel combat ce samedi soir à l'Allmend! Devant 16806 témoins, Ramon Untersander, Gaëtan Haas et leurs coéquipiers se sont livrés une bataille de tous les instants, les acteurs de ce match se battant sur chaque palet, y compris le plus anodin. La partie revêtait une importance considérable au classement en cette fin de saison brûlante et tout le monde en était bien conscient dès le moment du premier lâcher du puck jusqu'au coup de sirène: en plus d'un derby bernois, il y avait de précieux points à prendre en vue des play-in ce samedi.

Des coups, des cannes dans la gueule, des checks appuyés, des invectives, des émotions et des duels: oui, il y a eu du hockey passionné, avec des joueurs qui se battaient en équipe, faisant passer l'intérêt collectif avant leur petite personne. Cet esprit de sacrifice a donné un match de fort bon aloi, avec une tension dramatique allant croissant au fil des minutes, jusqu'au dénouement.

Il fallait bien un vainqueur, hockey oblige, et ce sont les Biennois qui l'ont emporté (3-2) grâce à un but décisif à la 57e de Lias Andersson sur un service parfait de Fabio Hofer, le grand monsieur de cette soirée, lui qui a marqué le premier but de la rencontre et, donc, offert le «game winning goal» son coéquipier suédois. Voilà les Haches revenues à deux points des Ours dans cette fin de saison!

Le premier tiers a été très animé, Bienne ouvrant la marque avec un peu de réussite après trente secondes seulement grâce à Fabio Hofer (seizième but de la saison), on l'a dit. Berne a réagi en égalisant dès la 7e par l'intermédiaire de Victor Ejdsell, d'un tir peu dangereux mais vicieux, Harri Säteri étant masqué.

Les Ours ont pris l'avantage grâce à Mike Sgarbossa, d'un tir en backhand après une perte de puck abominable de Niklas Blessing (18e, 2-1). Les Seelandais semblaient dans le dur, mais une passe magique de Marcus Sylvegard, l'artiste formé à Malmö, a permis à Petr Cajka de se retrouver seul devant le but vide (19e, 2-2). Quel coup d'oeil du Suédois pour son 21e assist de la saison, sans aucun doute l'un des plus beaux (même s'il y a de la concurrence, c'est vrai).

Le score était ainsi à égalité après vingt minutes et si le nombre de tirs était équilibré (12-11 en faveur de Berne), l'impression visuelle était elle légèrement en faveur des joueurs de Heinz Ehlers, plus tranchants.

Harri Säteri a indiqué avoir été gêné sur le but bernois du 3-2

La deuxième période a elle donné lieu à un seul but, signé Joël Vermin d'un tir superbe à la 30e, mais cette réussite des Ours a été annulée à la suite d'un coach challenge judicieusement demandé par Christian Dubé. L'entraîneur du HC Bienne a suivi les recommandations de son gardien Harri Säteri, lequel a tout de suite indiqué avoir été victime d'une obstruction.

Après analyse minutieuse de la vidéo, les arbitres ont indiqué être d'accord avec cette analyse, à la grande fureur du nombreux public bernois. Les sifflets ont retenti avec véhémence à l'Allmend, alors que les Ours avaient profité de leur troisième supériorité numérique consécutive pour prendre l'avantage, croyaient-ils. Après avoir envoyé trois Biennois sur le banc, les arbitres ont attendu la 35e pour pénaliser enfin un joueur du CP Berne, mais les Seelandais n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique. 2-2 après deux tiers, avec un différentiel de tirs de 26-16 pour les Bernois.

Le dix-huitième but de la saison pour Lias Andersson

Le dernier tiers, irrespirable, donnait lieu à une bataille sur chaque puck, sans exagérer le moins du monde, aucun joueur ne voulant commettre l'erreur fatale qui coûterait cher à son équipe. Le CP Berne a continué à dominer aux tirs, mais Harri Säteri s'est montré solide et, on l'a dit, la différence s'est faite à la 57e grâce au dix-huitième but de la saison du Top Scorer Lias Andersson, servi sur un plateau par Fabio Hofer.

Quel match, quel combat, quel HC Bienne!