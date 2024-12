Makai Holdener a enfin trouvé le fond des filets

Makai Holdener a inscrit son premier but de la saison. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

La joie rayonne partout dans la Vaudoise aréna (sauf sur le banc et dans le kop genevois) à la 31e minute de ce derby entre Lausanne et le GSHC. Dans les gradins, forcément, après le 2-0 inscrit par Makai Holdener. Mais surtout sur la glace pour le No 4, qui a marqué son tout premier but de la saison. On ne peut s'y tromper avec la célébration, l'attaquant lausannois s'élançant contre la bande – juste avant que Théo Rochette lui saute dessus. La scène est belle.

Il y a forcément un peu de soulagement pour Makai Holdener, qui restait l'un des deux derniers attaquants du LHC à n'avoir pas trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. Ne reste plus que Jason Fuchs – qui est par contre déjà à 16 assists. «Je ne me fais pas trop de souci pour lui, sourit Makai Holdener. On sait à quel point Jason est un bon joueur et c'est juste une question de temps. Ça va finir par rentrer.» Comme ça a finalement été le cas pour le joueur de la quatrième ligne.

«Ça fait du bien, souffle le second buteur de la soirée. En plus, dans un derby, devant notre public, c'est encore plus plaisant.» Parfaitement servi par David Sklenicka, Makai Holdener s'en est allé affronter seul Antti Raanta à la mi-match. «Je savais que j'avais le temps et je ne me suis pas trop précipité, analyse-t-il. Je voulais juste m'assurer de placer mon tir là où je le voulais.» Une excellente décision puisque celui-ci a fait mouche et a permis à Lausanne de vivre la troisième période de manière un poil plus sereine.

Arriver prêt à Langnau

Le paradoxe de Makai Holdener, c'est que juste après son but, il était de retour sur la glace pour… défendre en box play. Car ce n'est pas sur une ligne offensive qu'il évolue. «C'est mon job, explique-t-il simplement. Je suis aussi là pour tuer des pénalités.» Chose que lui et ses coéquipiers ont parfaitement exécuté ce samedi soir face au meilleur power-play de la Ligue.

Grâce à ce bon travail et (entre autres) ce but de Makai Holdener, Lausanne retrouve la première place du classement de National League. Les Lions la conserveront-ils pour Noël, avec un déplacement à Langnau lundi soir? «Ce sont toujours des matches pièges, prévient le buteur de la soirée. Il ne faut pas partir en vacances trop tôt et arriver prêt lundi.»