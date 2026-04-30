Robin Leblanc sait comment gagner une Finalissima, lui qui a inscrit le seul but lors du sacre de Davos en 2007. Ce jeudi, l'ancien Dragon ne sera pas pour une équipe en particulier, mais pour un homme: Julien Sprunger.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Non, je suis surpris. Tu es le premier à m'appeler.» Mercredi après-midi, Robin Leblanc ne s'attendait pas forcément à être contacté par une armée de journalistes. Mais l'ancien joueur de Fribourg Gottéron et de Davos peut se targuer d'avoir remporté à lui tout seul (ou presque) une Finalissima. «Pas tout seul, coupe-t-il. Mais c'est vrai que lorsque tu es le buteur dans un tel match, cela a une importance particulière dans une carrière.»

Seul buteur d'une victoire 1-0 face à Berne lors de l'acte VII, le Québéco-Suisse sait donc de quoi il parle au moment d'évoquer ce qui attendra Fribourgeois et Davosiens ce jeudi soir. «Je me souviens surtout de l'atmosphère dans le vestiaire avant le coup d'envoi, précise-t-il. Il y a toujours de la concentration lorsque tu joues un match de play-off. Mais lorsque c'est une rencontre décisive pour le titre, c'est plus spécial.»

Il cherche des mots pour retranscrire correctement ce qui pourrait se passer sur les hauts de Landquart dans quelques heures. «C'est un calme bizarre, rigole-t-il. Tu sens l'intensité du moment présent et tout le monde est silencieux. Pas forcément par nervosité, mais l'enjeu du match rend chaque geste plus important. Au moment où le coach parle, le silence paraît plus intense encore. Tu sais que le coup d'envoi approche et qu'il va falloir y aller.»

«Je soutiens Julien»

Double champion de Suisse avec le HCD, Robin Leblanc a également vécu l'épopée des trois séries remportées en sept matches. «Je me souviens du but de Michel Riesen contre Fribourg Gottéron lors du septième match gagné 4-3 à domicile, plonge-t-il dans sa mémoire. Ces matches No 7 font partie des meilleurs moments de ma carrière. Bon... C'est plus facile à dire lorsque tu es du bon côté (rires).»

Et du coup, a-t-il un conseil à donner aux acteurs de cette rencontre? «Cela peut paraître bête, mais il faut réaliser l'importance de ce que l'on va vivre et surtout profiter du moment. Oui, c'est stressant. Mais il faut essayer de réduire cet aspect au minimum pour profiter le plus possible de ce que l'on va vivre et surtout, jouer sans se poser trop de questions.»

«Lorsque je jouais de tels matches, je le faisais toujours en me disant que c'était le plus important de ma vie», précise-t-il. Sur la glace, il a forcément plusieurs anciens coéquipiers. Mais sa pensée va immédiatement à un joueur en particulier. «Pour Julien (ndlr Sprunger), ce sera évidemment le plus important de sa vie. Je ne suis pas pour une équipe. Je soutiens Sprunger (rires). J'espère qu’il puisse finir en beauté. Je lui souhaite même de marquer le seul but du match et que Fribourg gagne 1-0. Ce serait tellement cool pour lui de sortir par la toute grande porte.»

Ce jeudi soir, Robin Leblanc sera évidemment scotché devant la télévision. «Bien sûr que ce serait cool d'être sur place, mais avec le trafic, je suis tout aussi bien à la maison (rires). Par contre, je ne vais pas en manquer une seconde.»