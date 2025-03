Les cinq questions avant l'acte IV de Fribourg-Berne

Depuis le début de la série entre Fribourg et Berne, notre journaliste Grégory Beaud présente à chaque fois la rencontre du soir en cinq questions qui sont autant de clés du match. Et ce jeudi soir, qu'est-ce qui fera la différence? On regarde cela de plus prêt.

Bernois et Fribourgeois se retrouvent ce jeudi soir pour l'acte IV de leur quart de finale.

1 Berne va-t-il réintégrer Austin Czarnik?

Il y a une théorie à laquelle je ne crois pas. C'est celle qui veut que l'on ne changerait pas une équipe qui gagne. Les entraîneurs nous le disent suffisamment souvent pour qu'on les croit: Il faut prendre match après match. Dès lors, pourquoi Jussi Tapola devrait-il forcément reconduire précisément la même équipe que mardi lors de la victoire à domicile contre Fribourg Gottéron? Et cela veut dire que si la pièce était tombée de l'autre côté lors de la prolongation, il aurait eu le droit de changer?

Cela n'a aucun sens. Mais par contre, la question de la réintégration ou non d'Austin Czarnik est centrale. On parle tout de même du meilleur compteur de la saison régulière et du centre d'une première ligne offensive ultra-dominante tout au long de la saison. Sera-t-il de retour au jeu ce jeudi soir? Si oui en lieu et place de qui? Cela va nous occuper jusqu'aux alentours de 19h00 et la divulgation des compositions d'équipe.

2 Le rush fribourgeois va-t-il faire la différence?



En saison régulière, Fribourg Gottéron a pu bâtir une partie de son succès sur sa capacité à effectuer une transition défense-attaque rapide. Plus de 40% des occasions de buts des Dragons tombaient off the rush, soit moins de cinq secondes après la récupération du puck en zone neutre. Cette série ne se joue pas sur un tel rythme entre deux équipes qui cadenassent parfaitement la zone neutre depuis trois matches.

Si Fribourg Gottéron veut conserver son avantage dans la série, cela passera probablement par une plus grande capacité à générer de l'attaque avant que la défense bernois ne puisse se mettre en position. Comme lors d'un premier quart d'heure infernal, dimanche à Fribourg.

3 Fribourg va-t-il changer son alignement?

Attention, je n'ai pas dit la composition, mais l'alignement. Car avec la suspension d'Andreas Borgman et la blessure (ou non?) de Jacob De La Rose, il se peut que Samuel Walser soit à nouveau trimbalé d'une ligne à l'autre. En partant du principe (probable) que «DLR» ne sera pas présent, la solution la plus logique serait toutefois de conserver Samuel Walser en centre de troisième ligne. Le No 23 a davantage le rythme de National League que Daniel Ljunggren, qui devrait ainsi faire ses débuts pour les Dragons.

Par ailleurs, il semble bien peu probable que Lars Leuenberger sépare ses autres triplettes offensives tant elles ont donné satisfaction dans le jeu. «LL» pourrait toutefois espérer un peu plus de réalisme de son trio Lilja-Vey-Bertschy. Mais pas de quoi les séparer pour autant.

4 Qui est Daniel Ljunggren?

Question logique pour enchaîner. Le centre suédois est arrivé à Fribourg sur la pointe des patins, lui qui a disputé toute la saison à Thurgovie, club partenaire des Dragons. Attaquant de 32 ans, Daniel Ljunggren est encore sous contrat en Swiss League pour une saison supplémentaire, lui qui vit sa première expérience hors de Suède. La présence de son compatriote Anders Olsson n'est probablement pas étrangère à sa venue en Suisse.

Pour sa première saison en Suisse, il a aidé le HCT à vivre un championnat réussi avec une accession en demi-finales. Centre travailleur, il pourrait tout à fait tenir son rang en National League. Au pays, il a majoritairement évolué en deuxième division, mais il a tout de même une trentaine de matches en SHL qu'il notamment disputé avec un certain Ryan Gunderson du côté de Brynäs.

5 Comment Marc Marchon sera-t-il accueilli?

Et si Tristan Scherwey n'était plus la tête de turc du côté de Fribourg? Après plus d'une décennie à jouer ce rôle de poil à gratter qu'il semble tant apprécier, le No 10 du SCB pourrait partager la «vedette» avec Marc Marchon ce jeudi. L'attaquant des Ours avait déjà distribué quelques mauvais coups dimanche à Fribourg et a continué mardi à domicile.

Il aurait d'ailleurs dû être renvoyé sous la douche si les arbitres avaient appliqué correctement le règlement. Nul doute qu'un accueil aigu pourrait lui être accordé.