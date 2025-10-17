Robin Grossmann: «Peut-être qu'on a été trop enthousiastes»

Bienne avait les trois dans la poche face à Rapperswil ce vendredi… avant que tout ne s’écroule. Après avoir mené 4-2 à mi-match, les Seelandais ont fini par s’incliner 6-4. Robin Grossmann revient sur cette défaite invraisemblable et tente de trouver des explications.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bienne menait 4-2 à la mi-match face à Rapperswil, avant de sombrer et de s'incliner 6-4! De quoi interpeller les supporters seelandais, lesquels peinaient à comprendre comment leur équipe, si brillante pendant la première moitié du match, a pu s'incliner, sans prendre le moindre point qui plus est. Pour obtenir des éléments de réponses, quoi de mieux que de se tourner vers l'un des éléments les plus expérimentés de l'effectif? Robin Grossmann, 38 ans et plus de 1000 matches en National League, était tout désigné.

Robin, comment expliquez-vous ce black-out lors du troisième tiers?

Ce n'était pas un black-out... Enfin, je ne le dirais pas comme ça. On était peut-être trop enthousiastes, on avait trop envie de jouer offensif. Le troisième attaquant, qui a aussi une responsabilité défensive, n'était pas assez présent derrière. Et puis, il faut le dire aussi, Rapperswil a marqué des beaux buts. Mais je le redis, ce qui nous a coûté ce match au troisième tiers, c'est un état d'esprit trop offensif.

Vous vous êtes enflammés collectivement après ce magnifique deuxième tiers? Vous avez voulu trop faire plaisir à votre superbe public?

Peut-être... Surtout, c'est dommage de ne pas avoir pris des points aujourd'hui, mais Rapperswil a une belle équipe et, je le redis, a marqué deux buts qu'ils ne doivent qu'à eux-mêmes. Mais bon, quand même, c'est à nous de ne pas tout lâcher.

Ce troisième tiers peut-il entamer votre belle confiance?

Non, je ne pense pas. On a quand même bien joué, on a marqué deux fois en power-play. Nos quarante première minutes étaient bonnes. Je ne pense pas que cette défaite va agir comme une claque pour notre confiance.

Parlez-nous de ces deux artistes suédois, Marcus Sylvegard et Lias Andersson...

C'est sympa de jouer avec eux, ça c'est sûr! Ils sont importants dans le jeu et ils marquent des buts décisifs. C'est une très bonne chose de les avoir dans notre équipe.

Que peut-on attendre du HC Bienne cette saison? Vu votre forme des dernières semaines, peut-on rêver du top 6?

Ouf, c'est difficile à dire. On a eu beaucoup de problèmes en début de saison, mais on a bien réagi. Maintenant, c'est une phase très importante qui arrive, parce qu'on a beaucoup de matches à jouer jusqu'à la pause des équipes nationales. Notre but, c'est clair, c'est le top 8 au minimum.



