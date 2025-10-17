Bienne l'a laissée filer toute seule, celle-là

Bienne menait 4-2 contre Rapperswil grâce à ses artistes venus du nord. Et puis, le brillant collectif seelandais s'est écroulé, les Lakers s'imposant 6-4 et venant prendre les trois points au cours d'un troisième tiers fantomatique de la part des Haches.

Rapperswil jubile, Bienne est dans le flou. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Bienne menait 4-2, Bienne était souverain, Bienne régalait son public grâce à ses artistes venus du nord de l'Europe. Et puis? Rien. Le black-out. Lumières éteintes sous les casques. Et une victoire 6-4 des Lakers, dans le temps réglementaire qui plus est, eux qui n'attendaient plus rien de cette partie. Comment l'équipe de Martin Filander a-t-elle pu la laisser filer, celle-là? Le hockey sur glace a ses mystères, mais une chose est sûre: Bienne peut avoir des regrets ce vendredi soir.

Un petit film très réussi pour les pénalités adverses

Il existe plusieurs très bonnes raisons de se réjouir d'assister à un match du EHC Bienne cette saison et l'une d'entre elles est bien sûr le petit film venant accompagner chaque pénalité infligée à un joueur de l'équipe adverse, en l'occurrence ce vendredi les Rapperswil-Jona Lakers. Ainsi, à chaque fois que l'équipe arbitrale punit un membre de l'alignement des visiteurs, une vidéo se met en route, représentant un joueur balancé dans une camionnette... puis lancé dans une déchetterie au bord de la route, dans un talus! Effet garanti à chaque fois, d'autant que ce vendredi, les Biennois se sont servis de leur jeu de puissance pour se mettre en bonne position dans ce match, finalement perdu de manière incompréhensible au troisième tiers.

Tout avait d'ailleurs mal commencé pour les Biennois, avec un but signé Marlon Graf à la 4e (0-1) après une perte de puck seelandaise au mauvais endroit.

Marlon Graf dribble Harri Säteri et inscrit le 0-1. Photo: keystone-sda.ch

La fameuse «camionette-déchett'» entrait cependant en scène, propulsant Malte Strömwall deux fois de suite au fond du ravin (7'52 et 9'56!). Sur le deuxième power-play, Gaëtan Haas pouvait armer une jolie frappe que Melvin Nyffeler repoussait mal, juste devant lui, là où traînait le renard Jonny Kneubühler (1-1, 12e). Un score de parité d'ailleurs assez logique au vu du nombre de tirs (10-10) et de la dynamique globale de ce premier tiers.

Marcus Sylvegard, cet artiste venu du nord

La deuxième période débutait de manière furieuse avec le 1-2 signé Julius Honka d'une frappe monumentale (23e) dans la lucarne de Harri Säteri. Il fallait bien ça pour battre le Finlandais... Mais Bienne revenait au score grâce à une pénalité (le grand thème de la soirée) infligée à Fabian Maier, lequel n'a pas brillé par sa subtilité et sa finesse ce vendredi soir, tout au long de la rencontre d'ailleurs. Marcus Sylvegard pouvait ainsi égaliser à 2-2 (25e) d'un joli tir consécutif à une passe géniale de l'artiste Lias Andersson. Que les deux Suédois sont forts, encore plus quand ils unissent leurs efforts!

Marcus Sylvegard, auteur d'un doublé en 74 secondes au coeur du deuxième tiers! Photo: keystone-sda.ch

Les deux mêmes hommes remettaient ça septante-quatre secondes plus tard: assist de Lias Andersson, finition parfaite de Marcus Sylvegard pour son cinquième but de la saison (3-2, 26e). Bienne était en feu et il s'agissait du bon moment, évidemment, pour que le kop seelandais puisse entonner sa chanson préférée, la Rajala-Song. L'idole locale marquait en effet le 4-2 à la 30e, et on le soupçonne de vouloir marquer à chaque match uniquement pour pouvoir entendre «Toni's on fire» entonné par un fan's club extatique. Le Seeland s'enflammait!

Jacob Larsson inscrit le but de l'espoir, qui était en fait celui de la révolte

Hélas pour la joie des ultras de la Tribune Sud, ainsi que pour le reste du public biennois, Jacob Larsson pouvait ramener le score à 4-3 à la 34e, avant de s'en aller provoquer le public avec un coup de canne contre le plexiglas pour une raison assez obscure, mais que les nombreuses personnes se trouvant dans sa tête en ce vendredi soir lui ont vraisemblablement soufflée. Fait particulier: Bienne a marqué trois buts en huit tirs cadrés durant ce deuxième tiers!

Une «Auswärtssieg» qui sort de nulle part

Les Haches concédaient l'égalisation à 4-4 à la 47e, Valentin Hofer se trouvant au bon endroit pour tromper Harri Säteri et faire tomber un peu l'ambiance, ma foi fort sympathique jusque-là. Les 90 fans de «Rapp¡» pouvaient alors eux se faire entendre, notamment grâce à un vibrant «Auswärtssieg», demandant la victoire à l'extérieur de leurs favoris (pour nos lecteurs qui auraient dormi pendant les cours d'allemand). Leurs joueurs ont, eux, en tout cas compris le message puisque Tanner Fritz inscrivait le 5-4 pour Rapperswil à la 53e!

Jacob Larsson marquait lui le 6-4 dans la cage vide à la 59e et Bienne avait complètement laissé filer ce match, ne remportant aucun point, alors que les Seelandais menaient 4-2 à la mi-match. Frustrant, forcément. En espérant que ce revers ne soit qu'un accident et pas un coup d'arrêt au vu de la bonne forme récente des Biennes dans ce si exigeant championnat de National League.