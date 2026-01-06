Gaëtan Haas: «On a eu une grosse discussion d'équipe lundi»

Le capitaine du HC Bienne a remobilisé les troupes! Après la lourde défaite à Langnau samedi, Gaëtan Haas a provoqué une discussion d'équipe lundi, où les joueurs seelandais se sont dit les vérités en face. La réaction a été très belle mardi contre le leader Davos.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

4-0! Bienne n'a pas existé samedi soir sur la glace de Langnau, et ce revers a laissé des traces. Le trajet de retour n'était pas si long de l'Emmental au Seeland, mais Gaëtan Haas a eu le temps de tourner cette défaite sept fois sous son casque et de réfléchir au message à apporter, en bon capitaine.

Alors, le leader de cet inconstant HC Bienne a pris la parole lundi, en marge de l'entraînement, sans le staff technique, et il a provoqué une grosse discussion d'équipe. En anglais, Gaëtan Haas a placé chacun de ses coéquipiers devant ses responsabilités, lui y compris.

«Certaines choses qui vont rester dans le vestiaire»

«Il y a eu une grosse discussion hier matin», a-t-il confirmé après le succès aux tirs au but acquis face à Davos mardi soir. «Il a fallu réaliser certaines choses et surtout la situation dans laquelle on est. Et se dire que c'était maintenant ou jamais pour réagir.»

Que se sont dit les Biennois, au juste? «On n'a pas parlé du match à Langnau en particulier ou de celui à venir contre Davos. J'ai plus parlé de certaines choses qui vont rester dans le vestiaire, par rapport à la situation dans laquelle on est et surtout où on peut finir si on continue comme ça. C'étaient des choses qu'il fallait mettre sur la table pour que tout le monde comprenne bien que si on ne réagissait pas maintenant, dans dix matches ce serait trop tard. Et qu'on pourrait alors se retrouver dans une situation pas très cool...» En clair: même pas en vacances, mais carrément en play-out.

Le staff technique n'a-t-il vraiment pas été impliqué? «Bien sûr que les coaches ont voulu savoir de quoi on a parlé, c'est logique. Mais c'était une discussion entre joueurs. Il fallait une prise de conscience de l'équipe. Montrer qu'on ne lâche pas, qu'on est une équipe, qu'on est avec les coaches et qu'on cherche une solution pour améliorer notre jeu et aller chercher des meilleurs résultats.»

Un point bêtement perdu

Le vestiaire biennois a donc magnifiquement réagi en s'offrant une belle victoire aux tirs au but face au leader davosien ce mardi devant 5844 fidèles. «C'est bien... mais c'est amer. On a deux points, mais il manque le troisième. On a fait un bon match, on arrive à passer devant, on mène 3-1 à dix minutes de la fin», s'agace Gaëtan Haas, frustré par le but du 3-2 à la 52e, mais aussi et surtout par cette égalisation davosienne à... trois secondes de la fin! «C'est la différence entre une équipe en confiance et nous. Quand tu joues contre une équipe comme Davos, eux, ils le mettent ce but. On n'a pas la confiance qu'ils ont actuellement. Mais on n'a pas volé nos deux points, ça c'est sûr», positivait-il.

Vendredi, Bienne aura l'occasion de confirmeer sur la glace du HC Ajoie, mais il existe deux obstacles à ce scénario idéal. Le premier est que cette saison les Seelandais peinent à enchaîner deux bonnes prestations. Le deuxième est qu'ils sont clairement moins bons à l'extérieur. Pourquoi?

La question préoccupe aussi le vestiaire biennois. «Je n’ai pas la réponse miracle, sinon on serait meilleurs à l’extérieur depuis un moment. On est en train de chercher des solutions. Le box-play a une grande importance là-dedans. On encaisse encore trop souvent un but en infériorité, parfois un peu bêtement, pas à cause du système ni du manque de volonté», répond Gaëtan Haas.

Un box-play à améliorer à l'extérieur

Des ajustements sont toutefois en cours. «Ce qu’on met en place en box-play, si on arrive à tenir comme ce soir, ça peut aussi nous aider à l’extérieur. Si on peut éviter de se retrouver menés, comme c'est trop souvent le cas, on aura plus de chances d'aller chercher des points.»

Au-delà des chiffres, c’est surtout une question de sensations. «Bien sûr que tout le monde aimerait avoir les mêmes sensations qu’à la maison, bien entamer les matches et ne pas être derrière à chaque fois à l’extérieur. Il faut simplement jouer notre jeu. À 5 contre 5, même à l’extérieur, on n’est pas si mauvais que ça. Le problème, ce sont les buts encaissés en box-play. Ensuite, on court après le score, on prend parfois un risque de trop, et on se fait punir en fin de match.»

Sera-t-il aux JO de Milan? Pas sûr

Si le hockey est un sport hautement collectif, il est pratiqué par des individualités et Gaëtan Haas en est une importante à l'échelle du sport suisse. Dès lors, la question s'impose d'elle-même: fera-t-il partie de la sélection appelée à disputer les JO de Milan et Cortina? Patrick Fischer dévoilera sa liste mercredi après-midi et le capitaine du HC Bienne espère bien sûr en être. S'est-il montré assez convaincant dernièrement pour convaincre le boss ou devra-t-il se contenter d'une place de réserviste, comme il semblerait que ce soit malheureusement pour lui la tendance? La réponse est imminente.