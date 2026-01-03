Martin Filander: «Pas de régularité entre nos matches»

Samedi, après dix minutes de jeu, le HC Bienne était déjà mené de deux buts sur la glace de Langnau. Départ compliqué. «Nous avons des problèmes avec les débuts de matches à l’extérieur», concède Martin Filander, le coach biennois, depuis les travées de l'Ilfis. Battus sur un power-play local, puis sur une contre éclair, ses Biennois ont bien mal commencé la partie.

Si par la suite, le jeu s’est équilibré, Bienne n'est pas parvenu à marquer. «Nous étions dans le coup à 5 contre 5», fait remarquer le coach suédois. Mais une pénalité concédée par Rodwin Dionicio a coulé les Seelandais. «Nous avons pris deux ou trois pénalités évitables. Ils ont eu six power-play, nous un seul», peste Martin Filander.

L’une des clés de ce match, d’autant que les siens n’ont «jamais trouvé la clé face à leur jeu de puissance», encaissant deux buts en infériorité numérique. Sans jamais trouver la faille de l'autre côté. En partant de ce constat, compliqué d’obtenir mieux que cette défaite 4-0. «Quand tu ne marques pas de but, c’est compliqué de gagner», résume l’entraîneur du HCB.

«Être présent, ici et maintenant»

Surtout, Bienne concède une nouvelle défaite à l’extérieur, la cinquième sur les sept derniers matches loin de la Tissot Arena. Et ne parvient, donc, pas à enchaîner deux victoires consécutives depuis fin novembre. «Nous n’avons pas de régularité entre nos matches, surtout à l’extérieur. Avec ça, c’est dur de gagner plus d’un match de suite», analyse Martin Filander.

Alors, comment retrouver la solidité qui leur manque loin de leurs terres? «Difficile à dire. On veut trouver la solution à pourquoi on y arrive pas. Mais on ne veut pas en parler tous les jours, car le problème pourrait devenir mental», explique-t-il.

Le problème n'est pas encore mental pour ses hommes, mais trotte dans les têtes de nombreux suiveurs du club seelandais. Avec un calendrier plutôt favorable en janvier, Martin Filander et les siens ont tout intérêt à, enfin, enchaîner. Sans quoi les play-off pourraient bien vite être hors de portée. Et les rumeurs autour du coach suédois pourraient enfler. «Il faut être présent, ici et maintenant, concentrés sur les ajustements à faire pour gagner mardi prochain (ndlr: à la maison face à Davos)». Puis vendredi prochain, à l’extérieur, enfin, lors du déplacement à Ajoie?