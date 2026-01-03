Le HC Bienne ne parvient toujours pas à enchaîner

Le HC Bienne espérait cueillir une deuxième victoire de rang à Langnau. Mais les Seelandais n'ont pas su faire la différence à l'Ilfis et n'enchaînent toujours pas.

Thomas Freiburghaus

Le HC Bienne se rendait samedi dans l’Emmental – encore recouvert d’un manteau de neige – pour tenter d’y décrocher un deuxième succès consécutif. Les hommes de Martin Filander n’ont pas gagné deux matches de rang depuis fin novembre.

Dans la fraîcheur de l’Ilfis, les Seelandais ont mis de l'intensité dans les premières secondes. Dès la 3e minute, Lias Andersson contournait le but de Robin Meyer, l'obligeant à s’interposer une première fois. Mais sur la suite de l’action, l’attaquant suédois était pénalisé.

Bienne encaisse deux buts en dix minutes

En infériorité numérique, Bienne souffrait. Luis Janett – à nouveau titularisé en l’absence de Harri Säteri, malade – repoussait un assaut. Puis deux. Et même trois. Mais devait capituler sur le quatrième: un joli mouvement bien conclu d’un tir sur réception de Saku Maënalanen, oublié dans le dos de la défense biennoise. 1-0 après cinq minutes.

La réaction biennoise a un temps existé, mais elle était ou trop lointaine (tir timide de Yanick Stampfli, 6e) ou non cadrée (reprise de Miro Zryd, 8e). Langnau, lui, ne manquait pas de tranchant. Une minute plus tard, les hommes de Thierry Paterlini passaient, en à peine trois passes, de l’arrière de leur but à celui de Bienne. Une contre-attaque supersonique, paraphée par Jiri Felcman. Tir sur réception. Luis Janett trop court. 2-0 pour les Emmentalois, avant la dixième minute.

Les Emmentalois résistent

Une presque bourde locale aurait pu remettre les Seelandais dans le coup (13e), mais Langnau était aussi tout proche du but du break sur power-play. Le filet (extérieur) de Luis Janett a tremblé sur un essai de Jiri Felcman et Saku Maënalanen était proche de faire un copié-collé du premier but de la soirée, à la 15e. Pas encore de doublé pour les deux hommes, Bienne restait en vie. Mais n’existait que via de timides essais (Gaëtan Haas, 17e et Linus Hulström, 18e), facilement détournés par Robin Meyer.

En début de deuxième période, même topo. Les étrangers du HCB tentaient des percées, mais Robin Meyer repoussait les tentatives de Lias Andersson (22e), Niko Huuhtanen ou Marcus Sylvegard (24e). Puis, le jeu biennois s’est mis en place et les joueurs de Martin Filander ont longtemps fait le siège du but de Langnau. Les Emmentalois ont donné de leur corps, bloquant chaque tir adverse pour garder leur but inviolé. Avant de se projeter en attaque.

Copié-collé réussi

Le 3-0 a failli tomber par Patrick Petrini (33e), mais c’était juste au-dessus. Après la fin de l'action, Rodwin Dionicio a eu un geste d’humeur évitable et a été logiquement puni. L’occasion était trop belle pour Lagnau et, cette fois, Saku Mäenalenen réussissait son copié-collé, pour le 3-0. Les siens auraient pu aggraver encore le score en fin de deuxième pédiode, s’amusant dans la défense biennoise et devant une patinoire enjouée.

Le 4-0 était proche d'autant que Rodwin Dionicio finissait le deuxième acte sur le banc d'infamie. Il aurait aussi pu tomber au retour du vestiaire. Le top-scorer emmentalois, Andre Petersson, continuait son festival technique, sans toutefois parvenir à glisser le puck au fond (41e et 44e).

Juuso Riikola aggrave les maux biennois

De l'autre côté de la patinoire, son gardien Robin Meyer est resté très solide dans son but, notamment sur le power-play biennois (le premier), à la 47e. Ce n'a pas été le cas des Biennois, à 5 contre 6 après une pénalité différée. Une courte supériorité numérique qui a profité à Juuso Riikola. À la 53e, le défenseur de Langnau a aggravé les maux biennois, en glissant le puck sous la transversale de Luis Janett pour le 4-0.

Ce sera aussi le score final à l'Ilfis, après une nouvelle pénalité (2+2 contre Mark Sever) biennoise. Défaite logique pour un HCB qui n'a dominé son adversaire qu'en début de deuxième tiers-temps. Et qui peine à maintenir un niveau qui lui permettrait de décrocher plus d'une victoire de rang.