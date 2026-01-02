Ce vendredi, quatre clubs romands reprennent le chemin des patinoires, tandis que Fribourg aura droit à un jour de repos. Qu'attendre de cette nouvelle année? On fait le point.

Grégory Beaud Journaliste Blick

En plus ou moins un mois, les clubs de National League vont disputer un marathon dément. Entre le 2 janvier et le 1er février prochain, les équipes de l'élite joueront entre 10 et 13 matches. Alors qu'il ne reste plus qu'une quinzaine de rencontres à disputer dans la saison régulière, la période qui vient s'annonce capitale pour les différentes formations de l'élite, chacun dans sa partie de tableau.

Avant le premier engagement prévu à 14h00 tant à Ajoie qu'à Genève, il est temps de nous projeter sur l'année à venir pour les cinq formations romandes avec, à chaque fois, une question clé.

14 Ajoie

Les Ajoulots peuvent-ils éviter de trembler jusqu'en barrage?

C'est hélas la seule question qui semble d'actualité dans le Jura en ce début d'année 2026. Au classement, le HCA se situe à dix longueurs d'Ambri-Piotta, son plus proche rival, pour éviter la dernière place. Les Léventins, eux, sont d'ailleurs doucement en train de lâcher dans cette course pour éviter les play-out. Dès lors, une seule interrogation semble demeurer: Contre qui le HC Ajoie va-t-il devoir batailler pour éviter le play-out?

L'an dernier, les Jurassiens étaient tombés sur un os puisqu'ils avaient affronté Lugano, 13e de National League. Même s'ils ont été vaillants, les hommes de Greg Ireland avaient dû se rendre à l'évidence: les Tessinois ne perdraient pas quatre fois sur une série de sept matches contre eux. Ambri paraît davantage prenable comme le démontre le dernier match avant les fêtes avec une victoire ajoulote au Tessin. Après un début de saison très compliqué, les Vouivres remontent la pente. Avec douze points lors des dix derniers matches, ils font d'ailleurs mieux qu'Ambri. De quoi avoir un petit espoir.

11 Bienne

Martin Filander va-t-il terminer la saison?

Six défaites lors des huit derniers matches. Si Martin Steinegger avait voulu activer le banc éjectable, il aurait tout loisir de le faire durant la pause de Noël. Visiblement, le dirigeant seelandais a préféré attendre et laisser encore du temps à son entraîneur, Martin Filander. Il paraît donc clair que c'est avec le Suédois que le HCB va devoir lutter pour accrocher une place dans le Top 10 synonyme de qualification pour le play-in. Avec déjà 14 points de retard sur Zurich, huitième, il paraît évident que les Seelandais se frotteront à Langnau, Kloten, Berne et Ambri pour les deux dernières places qualificatives.

Les circonstances sont tout de même favorables aux Biennois malgré un classement peu engageant. Jugez plutôt: Ils vont jouer douze matches entre ce vendredi et le 1er février prochain dont... sept à domicile! Hormis deux déplacements à Fribourg et Lausanne, les trois autres voyages du HCB le seront face à des adversaires du bas de tableau (Langnau, Kloten et Ajoie). Mieux! Les matches face aux adversaires juste derrière eux (Berne et Ambri) auront lieu à domicile. Bref, le mois de janvier sera celui de la rédemption pour Martin Filander... ou celui de la dernière chance. Avec une pause olympique de près d'un mois, pas sûr que Martin Steinegger se montre encore une fois patient.

5 Genève-Servette

Les joueurs suisses vont-ils prendre le relais?

C'est comme si l'on revivait la même saison depuis trois ans aux Vernets. Certes les résultats sont meilleurs et les Aigles peuvent viser une place en play-off contrairement à 2024 et 2025. C'est évidemment un pas dans la bonne direction. Mais pour jouer un rôle sérieux lors des séries éliminatoires, il faudra que le GSHC puisse compter sur le réveil de ses leaders suisses. La dernière fois que les Genevois ont eu du succès en play-off - l'année du titre -, Tanner Richard était leur meilleur compteur. Marc-Antoine Pouliot, avec six buts, était le troisième meilleur buteur. Roger Karrer (8 points), Josh Jooris et Vincent Praplan (7 points) n'étaient pas en reste.

Et c'est justement là où Genève-Servette a une belle marge de progression pour la suite de la saison. Ces derniers temps, quelques étincelles ont d'ailleurs fait croire qu'il était encore possible de compter sur les joueurs à croix blanche. Ainsi, Marco Miranda donne des signes de progression (5 points en 5 matches), tout comme Marc-Antoine Pouliot (3 points en 5 matches). On attendra encore un peu avant de parler du réveil de Tim Berni tant il dort profondément depuis le début du championnat. Mais son but juste avant la pause ne pourra lui faire que du bien. Si Genève veut terminer dans le Top 6, cela passera par de bonnes prestations de ses joueurs suisses.

3 Lausanne HC

Le Lausanne HC peut-il se passer d'Antti Suomela?

Les Vaudois se retrouvent face à la même question une seconde fois. Après avoir vu sa saison être interrompue une dizaine de semaines entre octobre et mi-décembre, Antti Suomela a une nouvelle fois dû se résigner à mettre la flèche. Le Finlandais s'est blessé lors de son deuxième match. «Pour l'heure, il m'est difficile de donner une évaluation précise, nous a encore admis John Fust, directeur sportif, le 31 décembre dernier. Mais nous parlons d'une absence qui va se compter en semaines.» Est-ce à dire que le Finlandais ne reviendra pas avant la pause olympique? «C'est possible, oui.»

Lors de la première absence du joueur de centre finlandais, les Vaudois avaient parfaitement su faire le dos rond. Même lorsque Dominik Kahun l'avait rejoint à l'infirmerie. Et aujourd'hui? C'est une interrogation majeure qui plane au-dessus de la Vaudoise aréna, puisque le LHC va au-devant d'un calendrier titanesque. Sur les douze matches à disputer, huit le seront face à des équipes du Top 6. Rien que ça. Est-ce que la situation va forcer John Fust à engager un étranger supplémentaire pour cette période? De la réponse à cette question peut dépendre la suite de la saison des Vaudois qui sont tout de même solidement accrochés à une place dans le Top 3 au moment de cette reprise.

2 Fribourg Gottéron

Fribourg Gottéron s'est-il endurci?

Après deux éliminations consécutives en demi-finales face au Lausanne HC, Gerd Zenhäusern a voulu aligner une équipe quelque peu différente pour la saison en cours et les suivantes. Non seulement le directeur sportif a commencé un rajeunissement des cadres avec Attilio Biasca et Ludvig Johnson, mais il a également amené un peu de dureté dans son vestiaire. Un attribut qui faisait parfois défaut par le passé du côté de la BCF Arena.

Ainsi, la défense de Fribourg Gottéron s'est dotée d'un leader comme Andrea Glauser pour se renforcer. Mais elle peut également compter sur Patrik Nemeth et ses 192 cm pour 103 kilos. Les deux hommes participent activement à l'excellent début de saison de Fribourg Gottéron et semblent bonifier le groupe. Mais ce n'est qu'au moment des play-off que le verdict tombera. Si la réponse à la question de savoir si Fribourg Gottéron s'est endurci est positive, alors les Dragons auront corrigé leur principal point faible des dernières années. Dans le cas contraire, Gerd Zenhäusern devra probablement ressortir son téléphone pour y remédier.