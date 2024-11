Fribourg Gottéron engage un jeune talent zougois

Le Zougois rejoindra Fribourg dès la saison prochaine pour un contrat de trois ans.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron a surpris son monde en annonçant la signature d’Attilio Biasca pour les trois prochaines saisons. À seulement 21 ans, l’attaquant suisse représente l’un des espoirs les plus prometteurs de sa génération et fait déjà partie du cadre élargi de la sélection nationale. Lors de la saison 2022/2023, il était le capitaine de l'équipe de Suisse M20 lors du championnat du monde.

Formé à Zoug et fort d’une expérience en QMJHL avec les Mooseheads de Halifax de deux saisons, Attilio Biasca rejoint les Dragons avec un contrat courant jusqu’en 2028 à compter de la saison prochaine. Ces dernières semaines, plusieurs clubs se sont pressés au portillon pour s'assurer ses services, lui qui semblait pourtant prédestiné à prolonger l'aventure du côté de Zoug. Berne et Bienne faisaient partie des équipes les plus motivées à lui mettre le stylo à la main.

Un flair pour le but

Attilio Biasca se distingue par un style de jeu dynamique et physique, combiné à un flair naturel pour le but. La saison dernière, pour sa première en National League, il avait d'ailleurs trouvé le chemin des filets à dix reprises en 42 matches. Depuis septembre, il part plus ou moins sur les mêmes bases puisqu'il compte quatre buts en 21 matches. Son profil correspond parfaitement au virage que doit absolument prendre Fribourg Gottéron: celui d'un rajeunissement de ses cadres.

Cette arrivée s'ajoute à celle, déjà annoncée, d'un autre international suisse: Andrea Glauser. Le défenseur du Lausanne HC a signé un contrat de sept ans avec les Dragons en début de saison et rejoindre donc la BCF Arena au début de la saison 2025/2026, tout comme Attilio Biasca. Selon nos informations, le directeur sportif Gerd Zenhäusern est également en discussions très avancées avec deux défenseurs étrangers: Patrik Nemeth et Michael Kapla.

D'après d'autres indiscrétions, le nouveau directeur sportif de la BCF Arena n'en a pas terminé de son marché. Toujours dans l'optique de rajeunir ses cadres et d'améliorer la profondeur de son contingent, il a deux autres jeunes joueurs dans le viseur: Cole Cormier (22 ans, Lugano) et Lucas Hedlund (18 ans, Winterthour). Les deux attauqants vont-ils se joindre aux Dragons dans un futur proche? Une chose est sûre, le Fribourg Gottéron cuvée 2025/2026 aura un visage bien différent que l'actuel.