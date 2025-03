Vendredi, Fribourg Gottéron s'est imposé à Berne (3-4 ap) et a lancé la série face au CP Berne. Comment les Ours vont-ils réagir? On fait le point avant l'acte II en cinq clés du match.

Philip Wüthrich sera-t-il reconduit devant le filet des Ours? Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Qui sera devant le but pour Berne?

Il s'agissait déjà de l'interrogation centrale avant l'acte I dans la capitale. Et c'est peu dire que la rencontre inaugurale de ce quart de finale n'a fait qu'amplifier les choses. Il y a la froide réalité des chiffres. Avec 34 arrêts sur 38 tirs cadrés, Philip Wüthrich a rendu une copie correcte avec 89,47% d'arrêts. Il était à 91% avant la prolongation. En un sens, ce n'est pas lui qui a coûté le match à son équipe, c'est un fait. Mais il n'a rien fait pour l'aider à s'imposer non plus.

Plus que les chiffres, il y a également la manière qui doit être prise en compte. Et Philip Wüthrich n'a pas donné vraiment des garanties à ses défenseurs en paraissant souvent fébrile face aux attaques des Dragons. Jussi Tapola va-t-il immédiatement se déjuger en changeant son fusil d'épaule avec le Suédois Adam Reideborn? Ou le gardien suisse va obtenir une seconde chance? Réponse vers 19h ce dimanche soir.

2 Qui a dépensé le plus d'énergie vendredi?

Un match qui dure près de 90 minutes, ce n'est pas anodin et cela laisse des traces dans les organismes. Par chance pour les deux équipes, cette rencontre intervient après une dizaine de jours de repos. Mais il va tout de même falloir relancer la machine sur les coups de 20h00. Sur la simple impression visuelle dégagée lors des prolongations, les Ours ont paru moins émoussés que les Dragons. Avantage pour eux? Pas si vite.

Le SCB joue un style largement plus énergivore que les Dragons. Il suffit de voir l'entame de match des joueurs locaux et le nombre de charges distribuées ainsi que l'agressivité du pressing de l'équipe locale. Cela a un coût. Et comme les deux équipes ont plus ou moins réparti les temps de jeu de manière semblable, est-ce que cela donnera un avantage à Fribourg qui évoluera, qui plus est, devant ses fans?

3 Wallmark jouera-t-il encore Czarnik?

Oui, Lucas Wallmark a brillé en marquant le but décisif en prolongation et un autre durant le temps réglementaire. Mais le joueur de centre suédois n'a de loin pas fait que cela. Centre de la première ligne des Dragons, il a tout d'abord été envoyé au front contre le second trio bernois articulé autour de Miro Aaltonen. Dès le second tiers-temps, Jussi Tapola a plus régulièrement envoyé Austin Czarnik face à la triplette de parade des Dragons. Un changement tactique intéressant pour permettre à Miro Aaltonen de se frotter davantage aux lignes moins dominantes de Fribourg.

Lars Leuenberger, qui n'avait pas le choix dans les duels de lignes à Berne, aura cette fois-ci le loisir de dicter les règles du jeu. Quelle sera sa stratégie? Va-t-il décider d'envoyer le trio Sörensen-Wallmark-Schmid contre Ejdsell-Czarnik-Lehmann ou va-t-il tenter de créer un avantage en ciblant une triplette moins dominante offensivement? Le premier engagement pourrait déjà donner un indice. Les ajustements tactiques seront à surveiller de près dès le premier engagement.

4 Quel rôle pour les 4e lignes?

À Berne, Jussi Tapola a été particulièrement réticent à engager sa triplette No 4 lors de séquences de jeu arrêté. Ainsi Fabian Ritzmann, centre de cette ligne, n'a pris que cinq engagements et en a perdus quatre. Le coach des Ours n'a jamais fait disputer d'engagement à ce trio contre le quatrième des Dragons, mais toujours contre De La Rose, Vey ou Wallmark. Problème? Ritzmann, Moser et Schild ont souffert durant toute la soirée malgré le but du troisième nommé lors de la deuxième période.

Fribourg Gottéron s'impose au bout du suspense

Mais globalement, les 15 minutes disputées par la quatrième ligne de Berne ont été mauvaises et Lars Leuenberger pourrait avoir envie de cibler ces individualités lors de ses match-ups. Pour Fribourg, la situation est différente. Nicolet, Walser et Gerber ont disputé 13 engagements, dont une majorité face au trio de Miro Aaltonen. Et malgré cette tâche loin d'être évidente, les trois hommes ont plus créé que subi durant leur temps de jeu. Seront-ils à nouveau chargés de gérer par moments la deuxième triplette bernoise? Si oui, cela permettrait de compenser un peu la profondeur moindre d'un point de vue offensif du côté de la BCF Arena.

5 Fribourg va-t-il gagner la zone neutre?

À Berne, les Dragons ont été excellents dans la gestion du jeu de transition adverse. Les visiteurs ont en effet réussi à verrouiller la zone neutre et ne laisser que des miettes aux Ours. Si Romain Loeffel & Cie sont parvenus à ressortir largement plus proprement la rondelle de leur zone - notamment en raison d'un pressing beaucoup plus agressif -, les joueurs du SCB n'ont pas franchement réussi la transition attaque/défense.

Une plus grande passivité des Dragons en zone neutre leur a permis de parfaitement freiner les attaques des joueurs de la capitale. Lors de ce second acte, Fribourg pourrait avoir davantage l'initiative du jeu en raison d'un forechecking moindre des Bernois. Seront-ils capables de gagner à nouveau la bataille de la zone bleue dans cette configuration?