«Chacun mérite une seconde chance»

Miro Aaltonen a été testé positif à la cocaïne et n'a été retiré de la circulation que pour un mois. Le CP Berne s'est emparé du champion olympique finlandais et ancien attaquant de Kloten avant la fin de son contrat.

1/4 Miro Aaltonen n'a été suspendu que pour un mois après avoir été convaincu de consommation de cocaïne. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Stephan Roth et Nicola Abt

Souvent, il est utile de se tenir debout et d'assumer une erreur. Pour Miro Aaltonen, cela a en tout cas valu la peine. L'ancien buteur de Kloten n'a été suspendu qu'un mois par Swiss Sport Integrity et sera à nouveau autorisé à jouer à partir du 18 février, après avoir été contrôlé positif à la cocaïne à la mi-décembre.

Et ce n'est pas tout: le Finlandais, dont le contrat avec Kloten avait été résilié prématurément d'un commun accord à la mi-janvier, s'est d'ores et déjà engagé avec le CP Berne, où il avait déjà signé début décembre un contrat pour les deux prochaines saisons.

Il a fait «une erreur stupide», a reconnu le Finlandais dès qu'il avait été suspendu provisoirement le 17 janvier. Il allait demander de l'aide et assumer les conséquences de ses actes. Il a renoncé aux excuses que l'on a déjà vu de la part de certains sportifs pris sur le fait.

«Pour cela, il faut aussi de la force»

«Ce qui était important pour nous, c'est qu'il se soit tenu debout dès le début et qu'il ait fait face aux conséquences. Pour cela, il faut aussi de la force», déclare Martin Plüss, directeur sportif du SCB, à Blick. Et le CEO Marc Lüthi est cité dans un communiqué de presse avec les mots suivants: «Miro Aaltonen regrette sincèrement sa faute. Lors de plusieurs entretiens personnels, il nous l'a fait savoir clairement, avec insistance ainsi que de manière crédible.»

Le CP Berne attache une grande importance à la «sensibilisation aux conséquences importantes» que peut entraîner la consommation de drogues récréatives. Le club fait donc beaucoup de travail de prévention. «Nous nous sentons investis d'une grande responsabilité vis-à-vis de notre relève, de nos fans et de nos sponsors», poursuit Marc Lüthi. «Avec cette décision, nous ne les sapons pas – au contraire: chaque personne peut faire une erreur et mérite une deuxième chance. Ce qui est décisif, c'est la manière dont on gère cette situation.»

L'engagement de Miro Aaltonen fait l'objet de controverses sur les réseaux sociaux, où la majorité des fans bernois soutiennent le Finlandais. Si Miro Aaltonen n'a été suspendu que pour un mois, c'est parce qu'il a immédiatement entamé un programme de rééducation à ses frais. Swiss Sport Integrity vérifiera également s'il l'achève. Et on peut supposer que le CP Berne contrôlera également que le Finlandais ne touche plus à la drogue à l'avenir.

Un autre étranger partira-t-il avant la fin des transferts?

«Grâce à la coopération rapide et constructive de l'athlète avec Swiss Sport Integrity, le cas a pu être traité le plus rapidement possible dans l'intérêt de tous», écrit la fondation qui se consacre à la lutte contre le dopage, les comportements éthiques erronés et les irrégularités dans le sport suisse.

L'humanité n'est pas la seule raison qui a poussé le CP Berne à conserver Miro Aaltonen. Une résiliation de son contrat de deux ans aurait pu coûter cher au club bernois, étant donné que sa faute a été commise avant le début du contrat. Et sur le plan sportif, le champion olympique de 2022, qui a marqué 20 buts cette saison avec Kloten, est un renfort.

Outre le défenseur blessé Anton Lindholm (fin de saison), le CP Berne compte désormais neuf étrangers sous contrat: Le gardien Adam Reideborn, les défenseurs Patrik Nemeth, Lukas Klok (actuellement blessé) et Hardy Häman Aktell ainsi que les attaquants Austin Czarnik, Waltteri Merelä, Victor Ejdsell, Dominik Kahun et maintenant aussi Miro Aaltonen. On attend avec impatience de voir s'il y aura encore du mouvement dans l'effectif bernois dans les jours à venir, jusqu'à la clôture des transferts le 17 février.