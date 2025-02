Miro Aaltonen suspendu: La drogue est moins grave qu'un oubli administratif

Miro Aaltonen a été suspendu pour un mois pour usage de cocaïne. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Entre 2021 et 2024, deux joueurs de National League ont été suspendus trois mois pour avoir utilisé de l'insuline: Cory Conacher et Aleksi Peltonen. Le premier nommé n'avait pas averti prendre ce médicament contre le diabète depuis de nombreuses années. Le second, lui, a été victime d'un oubli administratif de son club d'alors, le HC Davos.

Les deux joueurs ont été bannis, mais le second a été largement plus touché que le premier puisqu'il a manqué trois mois de compétition. Conacher, lui, a purgé sa peine durant l'été. Aleksi Peltonen, jeune joueur de 23 ans à l'époque, a ainsi vu sa progression être freinée par cette sanction lourde de la part des instances helvétiques.

En ce début d'année, Miro Aaltonen a été suspendu de manière provisoire pour usage d'une substance à des fins récréatives durant les fêtes de fin d'année. Son contrat avec Kloten a immédiatement été résilié dans l'attente du verdict de Swiss Sport Integrity. La sanction est tombée ce 12 février: 1 mois de suspension et 1000 francs d'amende. On marche sur la tête.

Si l'on résume, cela signifie donc que de ne pas envoyer le formulaire adéquat aux instances est considéré comme trois fois plus grave que de consommer une substance illicite de son plein gré. On parle là d'un athlète professionnel conscient des conséquences de son geste. Il aurait dû ne pas être moins sanctionné que Cory Conacher et Aleksi Peltonen. En étant un minimum sérieux, Miro Aaltonen aurait dû être sanctionné davantage que les deux autres joueurs mentionnés ci-dessus.

Concrètement, Swiss Sport Integrity vient de faire passer un message lunaire: Il est moins grave pour un sportif professionnel de consommer une drogue que d'oublier de renvoyer un formulaire aux autorités. C'est absolument catastrophique si l'on prend en compte le statut d'exemple que doivent représenter les sportifs d'élite pour les jeunes. Au moment de sa faute, Miro Aaltonen savait pertinemment ce qu'il faisait. Et il a d'ailleurs admis son erreur, ce qui est à mettre à son crédit. Mais cela ne doit pas l'exonérer pour autant.

En Suisse, pays où la rigueur administrative est érigée en dogme, cette sanction incompréhensible est venue nous le rappeler une nouvelle fois. Miro Aaltonen, lui, doit bien rigoler de cette situation.