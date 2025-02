Comment la courte suspension de Miro Aaltonen change la fin du championnat

Miro Aaltonen pourrait être à disposition des clubs dès la semaine prochaine déjà. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela fait des mois que les directeurs sportifs de National League se plaignent. Le marché des étrangers est sec. Aucun joueur d'impact n'est disponible. Ou alors avec plusieurs questions l'entourant. Lausanne, par exemple, a engagé ce mercredi le Canadien Brendan Perlini. Sur le papier, c'est un très bon joueur. Mais dans les faits, il n'a disputé que quatre matches cette saison. Dans quel état de forme se trouve-t-il?

Ceux qui n'ont pas encore trouvé ont jusqu'au 17 février prochain pour signer la perle rare. La date butoir du 15 a été repoussée de deux jours pour ne pas tomber sur un week-end. Et c'est peu dire que la concurrence était rude. «Nous étions aussi intéressés par Perlini et nous n'étions pas seuls, nous confie un directeur sportif. Mais à un moment, c'est plus facile de convaincre un joueur lorsque tu es premier de la Ligue (rires).»

Mais ce mercredi matin, une annonce a tout changé. Miro Aaltonen, sous enquête pour un cas de dopage «à une substance récréative» a reçu sa sanction: un mois d'amende et 1000 francs d'amende. Qu'importe ce qu'on pense de cette sanction, une chose est claire: le buteur de Kloten est à nouveau sur le marché puisque la formation zurichoise avait rompu son contrat avec effet immédiat en début d'année.

Au moment de voir sa saison dérailler, Miro Aaltonen était le meilleur buteur de National League. Il a fait parler la poudre vingt fois en 36 matches, de quoi permettre à Kloten de réaliser un début de championnat parfait. Depuis, tout est plus compliqué. Mais le joueur de centre nordique est un excellent joueur et probablement meilleur que l'immense majorité (la totalité?) des renforts disponibles sur le marché en cette fin de mercato.

Selon nos informations, rien ne s'oppose d'un point de vue légal à ce que Miro Aaltonen ne signe dans un club de National League pour la fin de saison. Pour rappel, il est sous contrat avec le CP Berne pour les deux prochaines saisons. En fin de matinée, une rumeur faisait état d'une arrivée de Miro Aaltonen sous le maillot des Ours dès la semaine prochaine déjà. Le SCB a confirmé avoir signé le joueur à compter du 18 février prochain

À cet instant, Miro Aaltonen sera donc autorisé à pratiquer son métier puisque Swiss Sport Integrity n'a pas souhaité le punir plus longuement. Le fait qu'il se soit montré coopératif et qu'il ait entamé un programme de réhabilitation a parlé en sa faveur. Dès lors, le téléphone de son agent a probablement commencé à sonner rapidement après l'annonce de la sanction. Mais tout était déjà réglé avec Berne.