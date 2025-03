Grégory Beaud Journaliste Blick

En octobre dernier, lors du transfert de Chris DiDomenico de Fribourg à Ambri, les dirigeants des deux clubs étaient probablement conscients de l'affiche de la dernière journée de championnat. Ce n'était alors qu'une lointaine pensée. Et il était alors probable que ce Fribourg - Ambri-Piotta ne soit pas décisif pour les deux équipes, voire pour une des deux.

Quatre mois plus tard pourtant, cette rencontre fribourgo-léventine revêt une immense importance pour les deux équipes. Les Dragons peuvent s'assurer une place en play-off avec une victoire dans le temps réglementaire. Dans le cas contraire, ils ne devront pas faire moins de points que Kloten. Les banlieusards se déplacent à Zurich pour y défier les Lions. La probabilité de voir l'équipe de Lars Leuenberger s'en sortir est bonne.

Triplette de feu

Mais — et il est de taille (180cm) —, Ambri-Piotta peut compter sur un élément capable de décider à lui seul d'un match. Et ce, dans les deux sens. Avec Chris DiDomenico, les Léventins ont le gagneur ultime. Le Canadien tourne à plus d'un point par match depuis qu'il a traversé le Gotthard. Ses 39 unités en 34 matches avec le HCAP en font l'un des joueurs les plus efficaces de la Ligue. Sa triplette avec Dominik Kubalik et Philippe Maillet est quasi inarrêtable.

Et le pire dans tout cela? Celui qui portait le No 88 à la BCF Arena reviendra avec un esprit de vengeance face à un club qui ne souhaitait plus lui faire confiance. Un désaccord concernant son futur contrat a été la pierre d'achoppement entre «DiDo» et le directeur sportif des Dragons, Gerd Zenhäusern. Au Tessin, le Nord-Américain au nom italien a retrouvé un club où il semble se sentir bien. «C'est à chaque fois un bonheur lorsque l'on peut entendre tous les fans chanter la Montanara», nous avait-il confié plus tôt dans la saison après une victoire face à... Fribourg. À l'époque, il n'en avait pas encore appris les paroles, mais avait tout de même les frissons lors de chaque refrain.

Et Chris DiDomenico sait revenir par la grande porte à la BCF Arena. Lorsqu'il avait quitté une première fois Fribourg pour rejoindre Berne, le Canadien avait fait un show dans l'antre des Dragons, marquant le but de la victoire à quelques minutes de la sirène finale. Sa célébration — les mains sur les oreilles en hommage à Lionel Messi — avait évidemment fait beaucoup parler.

Il y a toujours eu une relation amour-haine entre lui et le public fribourgeois. Ainsi son retour avec le maillot d'Ambri à la BCF Arena, il n'avait pas été forcément bien accueilli. «Lors du dernier match contre eux, il y a eu quelques chants pas très sympa à mon égard, nous a-t-il confié. Mais cela fait partie du jeu.» Et comme il a marqué le penalty décisif ce soir-là en Léventine, il a pu avoir le dernier mot avec une nouvelle célébration narquoise.

Qui aura le dernier mot?

Il se plaint que tout tourne toujours autour de lui. Il ne fait rien pour que ce ne soit pas le cas. Mais, pour une fois, c'est le calendrier qui a fait de «DiDo» le centre de l'attention avant cette 52e et dernière journée. «Nous jouons contre Ambri et pas contre Chris DiDomenico», a tenu à préciser Lars Leuenberger après la victoire à Lausanne jeudi soir. Ça, c'est le plan fribourgeois. Mais nul doute que le principal intéressé va tout faire pour que la rencontre prenne un tournant plus émotionnel.

Premières étincelles à 19h45? Sans aucun doute!

Reste à savoir qui aura le dernier mot ce samedi soir. Et si Gerd Zenhäusern va regretter d'avoir laissé filer le Canadien... ou au contraire si les émotions auront raison de son jeu comme cela arrive aussi. C'est bien connu, avec lui, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et c'est aussi pour cela qu'il ne faudra pas rater une miette du Fribourg - Ambri.