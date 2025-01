«Je peux même jouer en tant que gardien si besoin»

Arnaud Jacquement a joué en attaque face à Zoug (archives). Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Le trio d'attaque face à Zoug à un moment du match était pour le moins déconcertant. Aux côtés de l'indéboulonnable duo finlandais Manninen-Hartikainen ne se trouvait pas l'habituel Markus Granlund, blessé et absent à minima jusqu'à la pause de l'équipe nationale, mais… Arnaud Jacquemet. Le vétéran de 36 ans est habituellement aligné en défense mais, faute de personnel, a dû rejoindre le rang des attaquants.

Alors, cette expérience sur la même ligne que les deux meilleurs joueurs de son équipe, pas trop difficile? «Ils ont baissé le rythme pour me prendre avec eux, en sourit Arnaud Jacquemet. Blague à part, c'était cool.» Finalement, seule la défaite face aux hommes de Suisse centrale a gâché le retour du Valaisan aux avant-postes (1-2 ap).

Surtout que cela faisait quelques années qu'il n'avait pas été d'entrée de match sur une ligne d'attaque. «J'ai effectivement fait des shifts la saison dernière en cours de rencontre pour dépanner, rappelle-t-il. Mais sur la feuille de match, ça faisait un petit moment.» Se souvient-il exactement? «7-8 ans je dirais.» Vérification faite bien plus tard, Arnaud Jacquemet a en fait joué sur l'aile avec Tanner Richard et Daniel Winnik le 12 mars 2019, lors des quarts de finale de play-off contre Berne. Mais à nouveau, c'était pour dépanner à la suite de nombreuses blessures.

«Le souffle était un peu court»

Un peu moins de six ans plus tard donc, le voilà de retour dans l'alignement offensif. Comment s'est-il senti sur la glace? «Le souffle était un peu court au début, concède-t-il. Mais je suis vite retombé dedans. Le système est clair, je suis quelqu'un de cérébral. Je sais donc quoi faire.» Même si au niveau des points, Arnaud Jacquemet n'a pas pu apporter sa pierre à l'édifice, il a quand même réalisé une bonne prestation dans l'ensemble.

«J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer devant, soutient-il. C'est mes premières amours.» En effet, au début de sa carrière, Arnaud Jacquemet était plutôt aligné avec les trios offensifs. «À l'époque, j'avais eu la chance de jouer avec des Romy, Hollenstein ou Lombardi, se souvient-il. C'est clair que ça fait un petit moment que je n'ai pas vécu cette intensité-là, mais c'était sympa.»

«Tant que mathématiquement il y a une chance…»

Quoi qu'il en soit et au vu de la semaine de quatre matches qui attend Genève, Arnaud Jacquemet est prêt. «Je n'ai aucun égo de ce côté-ci et je peux jouer devant, derrière, ou même en tant que gardien si besoin», rigole-t-il.

Si le Valaisan ne devrait, sauf surprise, pas être aligné à la place de Robert Mayer ou Antti Raanta face à Ajoie ce mardi, il sait que la semaine qui attend son équipe est importante. «Tant que mathématiquement il y a une chance, on ne lâchera rien, promet-il. Il faut qu'on continue de jouer avec la bonne attitude et on va entrer dans ces matches avec nos réserves d'énergie.» Car que ce soit en attaque ou en défense, Arnaud Jacquemet va tout donner pour ses couleurs.