«J'ai discuté de mon contrat seulement avec Genève»

Sakari Manninen va continuer à vivre au bord du Léman. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Sakari Manninen n'avait pas le sourire des grands soirs. Malgré un assist de son Top Scorer, Genève a subi une nouvelle défaite – la troisième de rang – ce samedi soir face à Zoug. Forcément, pour son retour au jeu après cinq matches de suspension et après avoir prolongé de deux ans avec les Aigles, le Finlandais imaginait un tout autre retour.

Toutefois, Sakari Manninen ne se laisse pas abattre. Il sait que la semaine qui arrive va être décisive pour Genève.

On n'imagine que ce n'était pas la manière dont tu imaginais ton retour.

C'est vrai qu'on a de la peine en ce moment. On doit apprendre et continuer à faire les petites choses qui permettent de gagner ces matches. Pour l'instant, on ne le fait pas et on ne mérite pas de remporter ces rencontres. C'est douloureux et on doit apprendre.

On va te poser une seule question sur ta suspension avec de clôre le dossier. Que s'est-il passé de ton point de vue lorsque tu as poussé l'arbitre à Zoug?

Un gars m'a crié dessus et je l'ai regardé. Je ne réalisais pas que l'arbitre était là. J'étais concentré sur l'autre gars qui me criait dessus. C'était une erreur et je l'ai réalisé directement.

Revenons au match de ce samedi, toujours face à Zoug. Oui, Genève a perdu mais a aussi réalisé un bon match. Qu'en penses-tu?

Oui, c'est aussi comme ça que je vois les choses. On est allé en prolongation, mais on doit apprendre à gagner ces matches, surtout à domicile. Ça fait partie du processus. Perdre d'un but ou gagner d'un but, c'est une énorme différence. On doit continuer à faire les bonnes choses, parce qu'aujourd'hui on fait trop d'erreurs, et ça nous coûte le matche.

Tu étais de retour sur la glace en National League. Comment t'es-tu senti?

J'étais plein d'énergie. J'attendais ce moment et j'étais prêt à jouer.

Tu as aussi renouvelé ton contrat pour deux années supplémentaires. Comment s'est pris cette décision?

C'est une vraie chance ici, aussi pour mon environnement familial. On est dans un processus pour devenir une équipe de haut niveau, et je veux en faire partie. C'est un bon défi et une opportunité. C'est pour ça qu'on joue au hockey: pour s'améliorer chaque jour.

La décision de renouveler ton contrat a-t-elle été facile à prendre?

Oui, très facile.

Tu avais des offres d'autres clubs?

Non. J'ai seulement discuté avec Genève. C'était mon club actuel et je respecte cela. Si je discute de mon contrat, c'est toujours avec l'équipe pour laquelle je joue.

D'un point de vue collectif, les deux premières années à Genève n'ont pas été faciles. Vous avez manqué les play-off l'année dernière et êtes actuellement en fond de classement. Quels sont tes objectifs pour les deux prochaines années?

On a beaucoup de travail à faire maintenant déjà. Toute notre énergie est concentrée sur cette saison. On pensera au futur plus tard.

La semaine prochaine, Genève va à nouveau jouer quatre matches. Tu penses que c'est votre dernière chance pour participer aux play-off?

Oui, on est dos au mur. Il n'y a pas besoin de chercher de la motivation, elle est déjà là. On a l'opportunité de participer aux play-off – la meilleure partie d'une saison de hockey sur glace.